В мировом спорте нет места преступникам. После случившегося в Буче РФ надо изолировать, - министр спорта Польши

Об этом сообщает " Трибуна ".



Бортничук высказал свое мнение на заседании совета по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта ЕС.



"Несколько недель назад мы имели совместное совещание 37 министров спорта почти всех европейских стран, цель которого была максимально ограничить возможность участия российских спортсменов в международных спортивных соревнованиях. Сегодня я считаю, что нам нужно идти дальше. Мы выступаем за исключение россиян, до завершения мирного процесса, а значит, и компенсации для Украины, из всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом. После случившегося в Буче голос Польши должен быть понят каждому в Европе. В мировом спорте нет места для преступников", - сказал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.



По словам Бортничука, в последние годы РФ проводит очень агрессивную дипломатическую политику.



"Не секрет, что РФ в последние годы проводит очень агрессивную дипломатическую политику, которая, по сути, заключается в покупке мест в советах ключевых спортивных федераций. За их кандидатом всегда шел один из мощных спонсоров с российским капиталом. Поэтому исключение российского капитала из мирового спорта. должно состояться сейчас", - говорится в обращении министра спорта Польши.

3 апреля сообщалось, что страну-агрессора РФ и Беларусь отстранили от участия в 90-95% мировых спортивных соревнований.

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