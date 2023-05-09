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В мирном процессе Китай должен услышать не только РФ, но и Украину, - Госдеп США

9 мая, 2023 вторник
04:03
Новости

Все дипломатические инициативы по достижению мира в Украине должны координироваться с Украиной, а также должны способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Любые дипломатические усилия, связанные с достижением мира между Россией и Украиной, должны осуществляться и проводиться в тесной координации с украинскими партнерами", - подчеркнул Пател.

По его словам, Соединенные Штаты давно чувствовали и долго верили, что Китай играет соответствующую роль в мирном процессе. Кроме того, он выразил уверенность, что Китай должен услышать не только россиян, но украинских партнеров.

Представитель внешнеполитического ведомства США также заявил, что в мирном процессе следует сохранить важные для любой страны ценности и принципы, а именно соблюдение суверенитета и территориальной целостности.

  • Напомним, в конце апреля Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россию назван агрессором.
  • 26 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Лидер КНР сообщил, что в Украину прибудет представитель китайского правительства
  • Также 26 апреля Зеленский назначил посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин

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