В Миргороде начальнику районной военной администрации сообщено о подозрении во взятке в полмиллиона грн
В Миргороде Полтавской области сообщили о подозрении начальнику районной военной администрации во взятке в крупном размере с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины)
Об этом информирует в телеграмме Офис Генерального прокурора.
Начальник Управления военной службы Миргородского района потребовал 500 тыс. гривен у предпринимателя за продолжение деятельности. После получения части средств на счет подозреваемого задержали правоохранители.
Решают избрание меры пресечения.
Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин уточняет, подозреваемый – начальник Управления военной службы Миргородского района.
"Больше деталей раскрывать не могу – это прерогатива правоохранительных органов. Областная военная администрация работает со стражами порядка. Мы со своей стороны уже готовим документы на увольнение начальника РВА.
В очередной раз предупреждаю всех: в исполнительной власти Полтавщины не место коррупционерам. Взяточничество во время войны – это еще большее преступление", – пишет Дмитрий Лунин.
- 19 апреля Высший антикорсуд снял арест со средств в уголовном производстве по попытке за $6 млн подкупить руководство антикоррупционных органов, они переданы на нужды армии.
- Ранее мы сообщали, что это должностное лицо вместе с коллегами из Высшей квалификационной комиссии судей злоупотребляют служебным положением. Они, вероятно, наладили преступные схемы: требовали и получали незаконную выгоду за содействие в трудоустройстве в органах государственной власти.
- Также 12 апреля во Львове задержан за взяточничество чиновник Львовской железной дороги.
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