В мире Зеленского нет места погибшим воинам, - Белецкий

Об этом говорится в статье основателя и первого командира добровольческого полка "Азов", а ныне главы политпартии "Национальный корпус" Андрея Белецкого, вышедшей сегодня, 12 сентября, у него в блоге, рассказывает Еспресо.TV .



"И в этом нет ничего удивительного. Мысли нашего Верховного Главнокомандующего не в войне, они - на Олимпиаде, зимний вариант которой во время встречи 11 сентября с председателем МОК Томасом Бехом Зеленский предложил провести в Украине. И это при катастрофическом общем состоянии украинского спорта, представители которого на прошлой Олимпиаде в Токио завоевали наименьшее за всю историю Украины количество медалей, а сами спортсмены покупают на свои премиальные тренерам спортивную одежду и даже отдают жилье ", - отмечает Белецкий.



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При этом он обращает внимание на то, как вел себя президент во время общения с Бехом.



"Это заявление и его внешнее оформление Зеленского интересны другим. Они очень ярко и полно передают внутренний мир случайного президента Украины, дают представление о приоритетах, которые существуют в мыслях самовлюбленного оскорбительного актера далеко не самого серьезного жанра искусства. Встречаясь с главой МОК и сопровождая его по территории очередного строительства, Зеленский не скрывал счастливых эмоций, излучал улыбки и пафосно говорил глупости о том, что Украина является опорой мирового олимпийского движения. При этом сам глава МОК Бех, как это ни обидно будет ему осознать, играл роль только очередной декорации, на фоне которой выступал комедиант во власти. И постоянная смена этих декораций, создание все новых картинок для непритязательных любителей простого - непременное условие успешного сценического успеха этого самодеятельного коллектива ", - объясняет политик.



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Как считает Андрей Белецкий, мир Зеленского - "это не переживания из-за гибели украинских воинов, не мысли о том, как грамотно, но эффективно ответить врагу, не мысли о том, как максимально быстро обеспечить обороноспособность государства в условиях нарастающей угрозы из-за поглощения Россией Беларуси" .



"В этой реальности ему неудобно, некомфортно, грустно. От нее он как можно скорее пытается убежать в другой мир. Там где рампы, аплодисменты, улыбки, зрители. Где веселая музыка, а цветы концертные, а не траурные - дань уважения к погибшим воинам.



И тут не избежать цитаты Макиавелли: "Человек не может заставить себя свернуть с пути, на котором он до сих пор добивался успехов", - подытожил автор статьи.



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