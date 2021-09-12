Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В мире Зеленского нет места погибшим воинам, - Белецкий

В мире Зеленского нет места погибшим воинам, - Белецкий

12 сентября, 2021 воскресенье
11:30
Общество Владимир Зеленский

"Зеленский не обратил никакого внимания на гибель 11 сентября от вражеских обстрелов двух украинских военнослужащих и тяжелые и средней тяжести ранения еще десяти защитников Отечества"

Об этом говорится в статье основателя и первого командира добровольческого полка "Азов", а ныне главы политпартии "Национальный корпус" Андрея Белецкого, вышедшей сегодня, 12 сентября, у него в блоге, рассказывает Еспресо.TV .

"И в этом нет ничего удивительного. Мысли нашего Верховного Главнокомандующего не в войне, они - на Олимпиаде, зимний вариант которой во время встречи 11 сентября с председателем МОК Томасом Бехом Зеленский предложил провести в Украине. И это при катастрофическом общем состоянии украинского спорта, представители которого на прошлой Олимпиаде в Токио завоевали наименьшее за всю историю Украины количество медалей, а сами спортсмены покупают на свои премиальные тренерам спортивную одежду и даже отдают жилье ", - отмечает Белецкий.

Читайте также: 11 сентября на фронте: 2 погибших Героев Украины, 9 раненых, 1 травмированный

При этом он обращает внимание на то, как вел себя президент во время общения с Бехом.

"Это заявление и его внешнее оформление Зеленского интересны другим. Они очень ярко и полно передают внутренний мир случайного президента Украины, дают представление о приоритетах, которые существуют в мыслях самовлюбленного оскорбительного актера далеко не самого серьезного жанра искусства. Встречаясь с главой МОК и сопровождая его по территории очередного строительства, Зеленский не скрывал счастливых эмоций, излучал улыбки и пафосно говорил глупости о том, что Украина является опорой мирового олимпийского движения. При этом сам глава МОК Бех, как это ни обидно будет ему осознать, играл роль только очередной декорации, на фоне которой выступал комедиант во власти. И постоянная смена этих декораций, создание все новых картинок для непритязательных любителей простого - непременное условие успешного сценического успеха этого самодеятельного коллектива ", - объясняет политик.

Читайте также: Зеленский - слишком слабый президент, - Ярослав Грицак

Как считает Андрей Белецкий, мир Зеленского - "это не переживания из-за гибели украинских воинов, не мысли о том, как грамотно, но эффективно ответить врагу, не мысли о том, как максимально быстро обеспечить обороноспособность государства в условиях нарастающей угрозы из-за поглощения Россией Беларуси" .

"В этой реальности ему неудобно, некомфортно, грустно. От нее он как можно скорее пытается убежать в другой мир. Там где рампы, аплодисменты, улыбки, зрители. Где веселая музыка, а цветы концертные, а не траурные - дань уважения к погибшим воинам.

И тут не избежать цитаты Макиавелли: "Человек не может заставить себя свернуть с пути, на котором он до сих пор добивался успехов", - подытожил автор статьи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ошибки Зеленского
Читайте также:
Олександр Усик
10 сентября, 2021 пятница
Фьюри неожиданно изменил мнение о шансах Усика в бою с Джошуа
11 сентября, 2021 суббота
Кучма сказал, чего стоит ожидать от возможной встречи Зеленского и Путина
Тайсон Ф'юрі
9 сентября, 2021 четверг
Фьюри назвал своего следующего соперника после Уайлдера
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.64
    Покупка 26.64
    Продажа 26.88
  • EUR
    Покупка 31.41
    Продажа 31.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
12 сентября
15:53
"Минай" и "Черноморец" устроили ничейную "перестрелку" в УПЛ
15:35
Лукашенко
Лукашенко выдвинул Западу ультиматум из-за санкций
15:15
Боец UFC жестко нокаутировал легенду бокса Холифилда в первом раунде
14:59
Украине для защиты от России надо перейти на латиницу, - Данилов
14:27
400 евро за 100 грамм. Сколько можно заработать на трюфелях
14:00
Виталий Писанец
Вел дела Медведчука и Шеремета, снимал арест с имущества Захарченко. Что известно о найденном мертвым судье Писанце
13:48
Полиция подтвердила смерть судьи Писанца. Расследованием занялось ГБР
13:34
Анн Идальго
Мэр Парижа - социалистка и дочь эмигрантов из Испании Анн Идальго идет в президенты Франции
13:20
Судья Писанец на отдыхе подрался со знакомым, - источники
13:00
Виталий Писанец
Неподалеку от Киева нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца, - СМИ
12:45
Умерла исполнительница хита Yes Sir, I Can Boogie
12:24
Андерс Ослунд
Антиолигархический законопроект повторяет путь Путина в 2000-х, - Андерс Ослунд
12:00
Нацполиция и Нацгвардия охраняют участников KharkivPride от противников ЛГБТ
11:49
На поминках по Алле Горской агенты КГБ следили за собравшимися и записывали их стихи. Есть фото и рассекреченный документ
11:05
Чебурнет
Христо Грозев рассказал, как Кремль "отрежет" иностранный интернет
10:49
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Само по себе привлечение США к урегулированию на Донбассе ничего не даст. В Приднестровье это не помогло, - Владимир Огрызко
10:32
Из Киева в Канев снова будут ходить "ракеты"
10:19
В Китае обнаружен новый очаг коронавируса
09:58
Эксклюзив
Хмыров
Как реабилитационные центры для зависимых становятся конкурентами полиции
09:44
Пластуны Кривого Рога открыли новый сезон
09:13
Архив ФБР по делу 9/11: в свободном доступе появились первые свидетельства
08:50
Пандемия COVID в Украине: 2196 новых заражений, 22 смерти. Тернополь вышел в ТОП-5 коронавирусных регионов
08:30
11 сентября на фронте: 2 погибших Героев Украины, 9 раненых, 1 травмированный
08:11
Кадырову вручили орден за развитие медицины
08:00
Эксклюзив
Зеленский Ермак
Зе-власть за два года увеличила государственный долг на 14 млрд долларов, - расследование Татьяны Черновол
07:54
Полиция Закарпатья пересаживается на электросамокаты
07:22
Американцев будут вакцинировать от COVID с 5-летнего возраста, - Reuters
2021, суббота
11 сентября
22:39
Определились победители Венецианского кинофестиваля, среди лауреатов - украинская лента
22:13
Роман Яремчук
Яремчук забил гол за "Бенфику" перед матчем ЛЧ против "Динамо"
21:47
В сценарии "Запада-2021" описана роль Украины во время войны за Беларусь
21:22
"Шахтер" обыграл "Днепр-1" и не отпустил в отрыв "Динамо"
20:57
Украина дала бой России в плей-офф ЧЕ по волейболу
20:44
Умер автор герба Киева Флориан Юрьев
20:21
Зеленский поговорил с президентом МОК Бахом о проведении Олимпиады в Украине
19:52
Меркель и Моравецкий сделали заявления о "Северном потоке-2" после встречи в Варшаве
19:29
Роналду сделал дубль в первом матче после возвращения в МЮ
19:15
Байден
Байден в 20-ю годовщину терактов 11 сентября обратился к нации
19:00
"Динамо" победило "Металлист 1925" в УПЛ
18:23
Президент Эстонии заявила, что Украину от ЕС отделяют "световые годы"
18:03
11 сентября на фронте: один украинский военный погиб, восемь - ранены, двое - травмированы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV