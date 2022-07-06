В мире зарегистрировали более 6 тыс. случаев оспы обезьян
В 58 странах мира зарегистрировано более 6 тыс. случаев обезьяньей оспы. Всемирная организация здравоохранения созывает заседание
Об этом информирует британское новостное агентство Reuters.
"Агентство ООН снова созовет заседание комитета, который даст рекомендации по объявлению вспышки глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, наивысшего уровня тревоги ВОЗ, на неделе, которая начнется 18 июля, или раньше", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что увеличение числа заболевших оспой обезьян до 6 тыс. не только в африканских странах, но и во всем мире является стремительным. Также, вероятно, гораздо больше случаев остаются незарегистрированными. Около 80% случаев приходится на Европу.
"Меня продолжают волновать масштабы и распространение вируса по всему миру", - сказал Тедрос.
Обезьянья оспа — редкое тропическое заболевание, течение которого зависит от штамма. Штамм "Конго" вызывает тяжелое течение: 10% заболевших, зараженным им, умирает. Смертность от западноафриканского штамма составляет 1%, и именно его сейчас фиксируют, например, в Великобритании.
Инфицирование происходит воздушно-капельным путем, при контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или животных (обезьянов, белок, грызунов), а также при употреблении в пищу мяса инфицированных животных. Однако эксперты отмечают, что чаще всего вирус передается от животных.
- По состоянию на 20 мая обезьянья оспа подтвердилась по меньшей мере в семи странах.
- 21 мая первый случай заражения оспой обезьян подтвердили в Швейцарии.
- 22 мая Израиль подтвердил случаи заболевания оспой обезьян. А в Аргентине зафиксировали первого больного.
- Бельгия первой в Европе ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
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