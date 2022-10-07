Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"В мире существует глобальный ядерный порядок, состоящий из целой серии документов, а в основе - договор о нераспространении ядерного оружия. Также очень много других политических документов, создающих определенный режим глобального ядерного порядка. Он заключается в том, что ядерные страны не навсегда, также эти страны используют ядерное оружие только для выяснения отношений между собой и не могут использовать для колониальных захватов. Этот договор о нераспространении подписали около 200 стран, из которых только пять официально ядерных, а остальные безъядерные, поэтому отказались и продолжают отказываться ради будущего этой планеты", - прокомментировал эксперт по международной безопасности.



Алексей Ижак заметил, что если ядерное оружие начнет использоваться для захвата территорий, то к концу века будет половина стран с ядерным оружием. Соответственно, если Россия использует ядерное оружие, то обязательства, которые были подписаны 200 странами, все разрушаются. Также она потеряет свою последнюю эксклюзивность, а именно эксклюзивность на ядерное оружие. Окажется, что Япония, Южная Корея и Украина тоже станут ядерными государствами и никакие прошлые обязательства не будут действовать.



"Никто не знает, что будет за этим пределом, если разрушится глобальный ядерный порядок. А Россия на самом деле этого боится, поэтому именно из-за этих опасений и делаются такие странные шаги с аннексией. И чтобы сделать шантаж убедительным, Кремль пытается его задвинуть в рамки глобального ядерного порядка, предусматривающего, что ядерная страна может защищать себя, но не может вести колониальные войны с помощью этого оружия, вот Россия и пытается убедить мир, что она будет защищать свою собственную территорию, а не захватывать другую, однако никто тому не поверит. Учитывая, насколько решительно и долго Путин об этом говорит, надо оставить проценты вероятности такой бессмыслицы, на которую он может решиться", - отметил Ижак.

4 октября Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отметил, что ядерный шантаж является очередной стадией информтерроризма РФ , чтобы склонить Украину к переговорам на условиях РФ.

7 октября президент США Джо Байден заявил, что применение ядерного оружия российским президентом Путиным является наибольшей угрозой со времен Кубинского ракетного кризиса из-за разногласий внутри страны.