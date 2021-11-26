В мире резко упали цены на нефть из-за появления нового штамма коронавируса

Об этом сообщает Reuters.



Информация о распространении нового COVID-варианта привела к тому, что цены на нефть достигли самой низкой отметки с июля.



Это произошло из-за опасений инвесторов, что избыток предложения может увеличиться в первом квартале.



Утром нефть Brent подешевела на $4,68, или на 5,6%, до цены $77,54 за баррель.



Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $5,20, или на 6,6%, до $73,19 за баррель после празднования Дня благодарения в четверг, 25 ноября, в США.



Инвесторы также наблюдали реакцию Китая на высвобождение Соединенными Штатами миллионов баррелей нефти из стратегических резервов в координации с другими крупными странами-потребителями, что было частью попыток снизить цены.



Такой выпуск, вероятно, приведет к увеличению поставок в ближайшие месяцы, сообщил источник из Организации стран-экспортеров нефти.



Отмечается, что иранское производство также было в центре внимания, ведь на следующей неделе должны возобновиться косвенные переговоры между Ираном и США по возобновлению ядерного соглашения 2015 года, которое может привести к отмене санкций США по экспорту иранской нефти.

Напомним, 25 ноября стало известно, что британские ученые обнаружили новый COVID-штамм, который имеет 32 мутации, а также очень заразен и устойчив к вакцинам.

Утром 26 ноября сообщалось, что в Южной Африке обнаружили более 50 случаев нового штамма.

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