В мире резко упали цены на нефть из-за появления нового штамма коронавируса
В пятницу, 26 ноября, цены на нефть резко снизились в связи с опасениями из-за нового штамма COVID-19
Об этом сообщает Reuters.
Информация о распространении нового COVID-варианта привела к тому, что цены на нефть достигли самой низкой отметки с июля.
Это произошло из-за опасений инвесторов, что избыток предложения может увеличиться в первом квартале.
Утром нефть Brent подешевела на $4,68, или на 5,6%, до цены $77,54 за баррель.
Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $5,20, или на 6,6%, до $73,19 за баррель после празднования Дня благодарения в четверг, 25 ноября, в США.
Инвесторы также наблюдали реакцию Китая на высвобождение Соединенными Штатами миллионов баррелей нефти из стратегических резервов в координации с другими крупными странами-потребителями, что было частью попыток снизить цены.
Такой выпуск, вероятно, приведет к увеличению поставок в ближайшие месяцы, сообщил источник из Организации стран-экспортеров нефти.
Отмечается, что иранское производство также было в центре внимания, ведь на следующей неделе должны возобновиться косвенные переговоры между Ираном и США по возобновлению ядерного соглашения 2015 года, которое может привести к отмене санкций США по экспорту иранской нефти.
- Напомним, 25 ноября стало известно, что британские ученые обнаружили новый COVID-штамм, который имеет 32 мутации, а также очень заразен и устойчив к вакцинам.
- Утром 26 ноября сообщалось, что в Южной Африке обнаружили более 50 случаев нового штамма.
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