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В мире пройдут 33 митинга в поддержку приглашения Украины в НАТО

7 июля, 2023 пятница
16:22
Мир

С 7 по 12 июля в десятках стран мира пройдут демонстрации в рамках кампании "UkraineNATO33rd". Акции направлены на поддержку официального приглашения Украины в НАТО во время саммита Альянса (11-12 июля, г. Вильнюс, Литва) стать 33-м членом Североатлантического альянса как единственной надежной гарантии устойчивого мира

Организаторы акций отмечают, что саммит НАТО в Вильнюсе имеет историческую миссию установит эффективные гарантии безопасности для Украины и Европы, а также предоставить Украине приглашение к членству в Альянсе. По их мнению, эти исторические вызовы требуют исключительного лидерства.

Координаторы кампании ( Communities Army of Ukraine , ICUV , Klych ) подчеркивают, что Альянсу следует прислушиваться к голосу граждан. Они призывают общины в разных странах выйти на улицы, продемонстрировать свою твердую поддержку Украины, используя тематический хэштег #UkraineNATO33rd.

К международным мероприятиям присоединилось Посольство Украины в Литовской Республике. По просьбе дипломатического учреждения в дни проведения саммита НАТО на видеобордах в Вильнюсе будет транслироваться тематическая графика кампании. В ее стилистику вошла стилизованная под украинский тризуб звезда Альянса с четырьмя лучами и числом 33, которую создал украинский художник Андрей Ермоленко, хештег #UkraineNATO33rd и лозунги "Ukraine is welcome NATO" и "Ukraine deserves NATO membership".

Эта графика, а также графика разработанная Международным Центром Украинской Победы, уже использовалась и будет использоваться участниками митингов в разных странах.

В начале кампании организаторы планировали символически привлечь 33 города государств-членов НАТО, однако во время ее подготовки количество желающих возросло и составляет около 40 городов. В Риме и Стокгольме тематические митинги уже прошли 2 июля, в Варшаве – 4-го.

Список городов-участников кампании.

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Справка :

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО уже официально поддержали 22 государства-члена Альянса.

Для того, чтобы стать членом Альянса, Украине нужно пройти несколько этапов: приглашение, одобрение, выполнение требований и реформирование своих вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, одобрение и ратификация парламентов всех стран-членов НАТО, а затем – само вступление.

В настоящее время, после вступления в НАТО Финляндии в этом году, членами Североатлантического союза являются 31 страна. Наиболее вероятно, что 32-членом военно-политического блока станет Швеция. Ранее президент Владимир Зеленский выражал надежду, что Украина может и должна стать 33-м членом НАТО.

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