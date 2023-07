Об этом сообщает Communities Army Of Ukraine.

Эти демонстрации были направлены на поддержку официального приглашения Украины в ходе Вильнюсского саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля в столице Литвы, стать 33-м членом Североатлантического альянса.

Митинги в рамках кампании прошли в таких городах как Аугсбург, Барселона, Берлин, Брюссель, Братислава, Бухарест, Варшава, Хельсинки, Дублин, Загреб, Копенгаген, Лиссабон, Лондон, Лос-Анджелес, Любляна, Милан, Мюнхен, Осло, Париж, Рим, Стамбул, Стокгольм, Таллинн, Торонто, Филадельфия, Чикаго.

Участники кампании призвали все неравнодушные общины разных стран выйти на улицу и продемонстрировать свою поддержку Украине, при этом используя хештег #UkraineNATO33rd и лозунги Ukraine deserves NATO membership now и Ukraine is welcome in NATO.

Организаторы кампании (Communities Army of Ukraine, ICUV, Klych) отметили, что "для нас крайне важно как можно быстрее получить официальное приглашение Украины в НАТО. Должны четко объяснить это всем странам-членам военно-политического блока. Кто бы что ни говорил, но, по нашему мнению, именно членство в Альянсе – единственная надежная гарантия безопасности, которой может доверять Украина, к тому же мы убеждены, что и сама организация нуждается в своем составе в сильной и подготовленной реальной войной украинской армии, кроме того, расширение НАТО за счет включение в него Украины должно укрепить безопасность всей Европы. В конце концов, мы считаем, что самым действенным способом предотвратить возможные войны в Европе является предоставление Украине членства в Альянсе".

К международным мероприятиям присоединились посольство Украины в Литовской Республике, литовская организация Blue and Yellow, а также активисты украинской общины Литвы. Благодаря их усилиям прошли массовые митинг 9 и 11 июля, по всему Вильнюсу развевались украинские флаги (по утверждению организаторов – 33 тыс.), а на некоторых билбордах была вывешена тематическая графика кампании #UkraineNATO33rd.

Представители Communities Army of Ukraine отметили, что, несмотря на то, что Украина так и не получила официального приглашения в НАТО, результаты кампании можно считать положительными. Тысячи людей в разных странах мира показали свою поддержку идее членства Украины в Организации Североатлантического договора. Так или иначе, Украина получила новое оружие, программу тренировки пилотов на истребителях F-16, отмену ПДЧ, новый орган - Совет Украина-НАТО, а также гарантии безопасности от государств - членов G7, пока она не вступит в Альянс. Кроме того, по мнению организаторов, важно то, что в общественном сознании рядовых граждан стран, входящих в НАТО, закрепляется положительное отношение к тому, что Украина должна стать 33-м членом военно-политического блока. Если такое отношение будет господствующим у населения указанных стран, то под давлением общественного мнения их политический истеблишмент вынужден будет принять в Альянс Украину под 33-м номером.