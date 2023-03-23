Мы живем в бурные времена. Украине выпала судьба стать первым полем битвы между демократией и прогрессом с одной стороны и тиранами и агрессорами с другой. На днях мы наблюдали, как продолжается процесс формирования двух коалиций.

Си Цзиньпин в Москве укреплял свои связи с величайшим союзником-васалом. И уже вырисовывается коалиция тираний: Китай, Россия, Иран, КНДР. И вчера в Киеве был лидер второй по экономической мощи и политическому влиянию страны демократического мира — премьер-министр Японии Кишида. Он приехал засвидетельствовать, что Япония вместе с Украиной. Это исторический и только второй визит де-факто лидера Японии в Киев. И сразу – как главы G7, как оппонент китайской и российской диктатур.

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Украина – часть демократического мира. И уже де-факто часть коалиции демократий всего мира, которой приходится сражаться с коалицией диктатур. Украина первой вступила в битву. Но наша страна – не единственное поле боя

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Украина – часть демократического мира. И уже де-факто часть коалиции демократий всего мира, которой приходится сражаться с коалицией диктатур. Украина первой вступила в битву. Но наша страна – не единственное поле боя. Экономическое и политическое противостояние в Восточной Азии и Индийско-Тихоокеанском регионе может перерасти в горячую войну в любой момент. На Тайване, на Корейском полуострове, на границе Индии и Китая или даже в индийском Кашмире. И тогда на планете станет еще жарче.

От бурных времен не уйдешь. От них не удастся укрыться нигде. Ни в Европе, ни в Америке. Разве что на Антарктиде. И это тоже – не точно. В этой борьбе можно победить или проиграть. И круг наших союзников дает надежду, что мы будем в кругу победителей. Хоть и заплатим за это очень дорогую цену. Возможно наибольшее.

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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