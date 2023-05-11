Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В мире нет аналогичных практик: в Прозорро. Продажи объяснили, почему до сих пор не продают конфискованные российские активы

В мире нет аналогичных практик: в Прозорро. Продажи объяснили, почему до сих пор не продают конфискованные российские активы

11 мая, 2023 четверг
14:55
Экономика

Подготовка к продаже конфискованных российских активов может занять еще несколько месяцев, поскольку в мире до сих пор не было аналогичных практик

Об этом "Эспрессо" рассказал глава наблюдательного совета Прозорро. Продажи Илья Михайлов ответят на вопрос, когда наконец начнутся аукционы по продаже российских активов, о которых Денис Шмыгаль заявлял еще в феврале.

"Должны осознавать, что весь этот санкционный трек по своей природе уникален. В мире нет аналогичных практик, которые можно было бы взять и применить у нас. Поэтому учет повышенных рисков и необходимости соблюдать надлежащие практики, буквы закона, чтобы оно потом не поехало" в обратную сторону накладывает свой эффект на скорость», – заявил Илья Михайлов. Он также уточнил, что конфискованными активами управляет Фонд государственного имущества, и именно он будет готовить эти объекты к продаже.

"Поскольку премьер-министр заявил о готовности к реализации этих активов, то я уверен, что она таки состоится в ближайшее время. Возможно, речь идет о месяцах, но точно не о годах, потому что общество тоже требует действий и создает положительное давление на систему принятие решения", – говорит Илья Михайлов.

Он также предполагает, что сами аукционы по продаже конфискованных активов вряд ли будут отличаться от приватизационных. Различия могут касаться разве что сроков экспозиции, порядка раскрытия информации об продаваемом активе. Возможно, будут отличия в пакете документов, необходимых для оформления права собственности на этот актив.

  • Первым олигархом, в отношении которого Минюст Украины подал иск в ВАКС о конфискации активов, стал россиянин Владимир Евтушенков. 1 сентября 2022 г. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов гражданина РФ, размещенных на территории Украины.
  • В декабре 2022 г. Кабинет Министров передал в управление Фонда государственного имущества Украины 17 объектов недвижимого имущества и доли корпоративных прав 5 предприятий, которыми владел российский бизнесмен Владимир Евтушенков.

Украина
Россия
Денис Шмыгаль
Читайте также:
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
10 мая, 2023 среда
Контрнаступление под Бахмутом и захват россиянина в плен благодаря дрону. Колонка Сергея Згурца
10 мая, 2023 среда
Во время операции в Бахмуте 72-я бригада РФ пыталась держать позиции, а вагнеровцы убегали, - майор ВСУ Жорин
9 мая, 2023 вторник
Приехать на парад в Москву Токаева попросил Китай, Пашиняна – Иран, а Лукашенко – политический эскортник, – политтехнолог Голобуцкий
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 37.89
  • EUR
    Покупка 40.82
    Продажа 41.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
11 мая
16:20
Эксклюзив
Оккупанты уничтожают заповедные зоны на левобережье Херсонщины, - экс-заммэра Херсона Головня
16:13
Все обещанные танки Challenger 2 прибыли в Украину, – министр обороны Великобритании
16:07
Обновлено
Британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow
16:00
OPINION
Взрывы в Москве – провокация спецслужб РФ: кремль готовит удар по украинским центрам принятия решений
15:57
Украине нужен арсенал стоимостью более $30 млрд, чтобы дать отпор агрессии РФ, - Bloomberg
15:55
Обновлено
Зеленский заявил, что ВСУ требуют больше времени на подготовку к контрнаступлению
15:52
В столичном метро закрыли станцию "Сырец" из-за технической неисправности
15:44
Комиссар ЕС по внутренним вопросам прибыла в Киев
15:39
Россия внесла Арестовича в список террористов: он отреагировал
15:32
За неделю зарабатывали 2 млн грн: в Одесской области разоблачили сбытчиков метадона
15:30
ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию
15:10
За 2022 год импорт нефти из России в Индию вырос в десять раз, - BBC
14:53
Весь коллектив уволен: букмекерская компания Parimatch окончательно прекращает деятельность в Украине
14:51
В РФ планируют объявить в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
14:49
"Активно готовимся делать смерть врагам": собираем на два тепловизора минометной батарее 47 ОМБр
14:45
В результате обстрела Харьковщины получили ранения два человека, среди них несовершеннолетний
14:45
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:41
Эксклюзив
Возможно, с Бахмутского направления и начнется большое наступление, боец батальона "Свобода" Лысенко
14:28
"Реал Мадрид" снова попытается подписать Килиана Мбаппе летом
14:27
Эксклюзив
Китай готовится поглотить 5 центральноазиатских режимов, - политический эксперт Цыбулько
14:11
ГБР проводит обыски в здании Киевского горсовета
14:08
Премьер-министр Швеции лично провел испытание БМП CV90, которая отправится в Украину
14:08
Украина шокирует россиян своим контрнаступлением, - BILD
14:03
"еВосстановление": в течение суток 3 тыс. украинцев подали заявки на компенсацию за разрушенное жилье
14:00
OPINION
НБУ улучшил прогноз годового экономического роста
13:57
В Финляндии обрушился мост: пострадали 27 человек, преимущественно дети
13:53
ВСУ получили на вооружение турецкие бронемашины Cobra II
13:46
Обновлено
В Милане раздался мощный взрыв: 4 человека пострадали
13:22
Житель Херсонщины взорвался на мине и погиб в результате полученных травм
13:20
Сербия отказалась от идеи упростить процедуру предоставления гражданства россиянам после предупреждения ЕС, - FT
13:13
Выявлены новые доказательства поддержки РФ: подозрение в госизмене получили экс-нардепы Царев, Святаш и Марков
13:13
"Россияне безумны, но не настолько": в Энергоатоме оценили риски для ЗАЭС в случае контрнаступления ВСУ на Запорожье
13:12
Во время войны в Украине приватизировали имущества на 2,3 млрд грн
13:08
Второй полуфинал Евровидения-2023: где и когда смотреть в Украине, кто будет выступать и как голосовать
12:57
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за "фейки" о российской агрессии в Украине
12:46
На временно оккупированные территории юга Украины зашли росгвардейцы: будут бороться с партизанами
12:28
Обновлено
РФ обстреляла Славянск ракетами С-300: ранена женщина, повреждены две многоэтажки и частные дома
12:20
"Флаг, за кражу которого россиянин отгреб по мордяке": украинский флаг, отбитый на саммите ПАЧЭС, передадут на благотворительность
12:02
OPINION
Россия явно стремится "белорусизировать" Грузию
12:00
Исторический визит: глава МИД Украины впервые прибыл в Гватемалу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV