Об этом "Эспрессо" рассказал глава наблюдательного совета Прозорро. Продажи Илья Михайлов ответят на вопрос, когда наконец начнутся аукционы по продаже российских активов, о которых Денис Шмыгаль заявлял еще в феврале.

"Должны осознавать, что весь этот санкционный трек по своей природе уникален. В мире нет аналогичных практик, которые можно было бы взять и применить у нас. Поэтому учет повышенных рисков и необходимости соблюдать надлежащие практики, буквы закона, чтобы оно потом не поехало" в обратную сторону накладывает свой эффект на скорость», – заявил Илья Михайлов. Он также уточнил, что конфискованными активами управляет Фонд государственного имущества, и именно он будет готовить эти объекты к продаже.

"Поскольку премьер-министр заявил о готовности к реализации этих активов, то я уверен, что она таки состоится в ближайшее время. Возможно, речь идет о месяцах, но точно не о годах, потому что общество тоже требует действий и создает положительное давление на систему принятие решения", – говорит Илья Михайлов.

Он также предполагает, что сами аукционы по продаже конфискованных активов вряд ли будут отличаться от приватизационных. Различия могут касаться разве что сроков экспозиции, порядка раскрытия информации об продаваемом активе. Возможно, будут отличия в пакете документов, необходимых для оформления права собственности на этот актив.