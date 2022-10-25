Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Грязную бомбу" россияне еще не производили и вообще - это лишь теория, в мире их не существует. Хотя Россия является одним из немногих государств, обладающих технологией полного химического разделения всех элементов, особенно нуклидов, отходов от ядерного цикла на атомных электростанциях. Там есть высокоактивные нуклиды, относительно долгоживущие, такие как Стронций-90 или Цезий-137, которые можно использовать в качестве компонентов таких бомб", - пояснил Молчанов.

По словам политолога, есть опасность, что Россия сможет использовать имеющиеся и захваченные украинские запасы ядерных отходов, хранящихся недалеко от ЗАЭС.

"Но западные разведки работают в этом направлении. В Украине есть два хранилища отработанного ядерного горючего. Одно из них работает на все электростанции Украины, кроме Запорожской АЭС. Оно расположено в километре от Чернобыльской АЭС. Это хранилище тоже было под оккупацией, но нет сведений о то, что россияне оттуда что-то изымали.Другое хранилище сейчас под контролем кафиров.Действительно есть опасность, что они могут взять оттуда запасы, чтобы потом указать на украинское происхождение.Но есть надежда, что такая подготовка будет замечена.Поэтому о "грязной бомбе" речь идет не идет", - добавил Молчанов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября 2022 года, поговорил по телефону с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню, министром обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Ведика Британии Беном Уоллесом

Аналитики считают, что министр обороны России Сергей Шойгу пытался замедлить или приостановить западную военную помощь.

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