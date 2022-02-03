В мире начали новый формат Украина-ЕС-НАТО для обсуждения вопросов безопасности и российской агрессии

Об этом дипломат сообщил в Twitter.



"Сегодня начат новый формат для обсуждения вопросов безопасности: Украина-ЕС-НАТО. Внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров Украины, которые готовы и дальше укреплять институциональные способности для эффективного противодействия вызовам в сфере безопасности и агрессии РФ", - написал Ченцов.



Также в Twitter об этой встрече написала глава Комитета ЕС по политике и безопасности Дельфина Пронк и отметила: "Ничто о вас без вас".



"Вместе с заместителем генсека НАТО встретились с послами Украины в ЕС и НАТО, чтобы обменяться мнениями по поводу последних событий и продемонстрировать наше крепкое сотрудничество", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на следующей неделе планируется провести саммит Германии, Польши и Франции в формате Веймарского треугольника, где лидеры государств должны обсудить российскую агрессию по Украине.

3 февраля разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения .

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