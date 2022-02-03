В мире начали новый формат Украина-ЕС-НАТО для обсуждения вопросов безопасности и российской агрессии
В четверг, 3 февраля, представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов сообщил, что в Брюсселе состоялась первая встреча в новом формате Украина-ЕС-НАТО, который направлен на координацию действий и взглядов по противодействию российской агрессии
Об этом дипломат сообщил в Twitter.
"Сегодня начат новый формат для обсуждения вопросов безопасности: Украина-ЕС-НАТО. Внешние угрозы продолжают объединять международных партнеров Украины, которые готовы и дальше укреплять институциональные способности для эффективного противодействия вызовам в сфере безопасности и агрессии РФ", - написал Ченцов.
Также в Twitter об этой встрече написала глава Комитета ЕС по политике и безопасности Дельфина Пронк и отметила: "Ничто о вас без вас".
"Вместе с заместителем генсека НАТО встретились с послами Украины в ЕС и НАТО, чтобы обменяться мнениями по поводу последних событий и продемонстрировать наше крепкое сотрудничество", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось ранее, на следующей неделе планируется провести саммит Германии, Польши и Франции в формате Веймарского треугольника, где лидеры государств должны обсудить российскую агрессию по Украине.
- 3 февраля разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения .
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