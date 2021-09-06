В мире коронавирусом заболели более 221 млн человек

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer .

Так, согласно этим данным, в мире выявлено 221555524 случая COVID-19, в частности 4581930 летальных, выздоровели 198 056 481 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 в мировой имеют США (40805259), Индия (33027136), Бразилия (20890779).

Как отмечается, коронавирус зафиксировали в 221 стране и территории.

Напомним, за сутки 5 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаях COVID-19 (из них детей - 62). Украина занимает 18 место в общей статистике.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb