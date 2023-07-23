Разве впервые? Тогда откуда взялись все эти ожидания, что Турция, Запад, китайский Восток вот сейчас начнут давать ему геополитические оплеухи за хамство? Почему это вдруг каждый эксперт транслирует в мозги украинцев фантазию о продлении зернового соглашения без согласия России? Вот, правда, не понимаю.

На мой взгляд, мир до сих пор не имеет действенных механизмов противодействия российскому шантажу. Более того, я уверена, что уже ведутся переговоры, что бы такое дать России, чтобы она заткнулась хоть на несколько месяцев и не подрывала мировую продовольственную безопасность. На это указывает молчание Китая, застенчивые намеки Эрдогана о "порешать с другом Володей" во время предстоящей встречи, которая еще неизвестно, будет ли. А главное, на это указывает молчание Запада. Всей этой НАТы, которая предпочитает не замечать, как Путин превращает Черное море в русский сортир, в котором он может безнаказанно топить всех, кого поймает.

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Сколько там стран членов НАТО в Черном море? Где они? Ау! Не знают ли они, что это за страны такие, которые до сих пор приветливо встречают российские корабли, вывозившие ворованное из закрытых портов украинского Крыма?

Мы должны избавляться от иллюзий. Лишние надежды порождают исключительно лишние фрустрации. Да, когда-то мы компенсируем все убытки в международных судах. Если, конечно, выживем. Сегодня не стоит надеяться на "более мощные, чем Россия, армии, флоты и экономики мира". В мире из сил остались только мы. Ведь только мы решительно даем агрессору по зубам и действуем там, где другие отводят глаза и лепечут о политических реалиях и необходимости договариваться.

Поэтому нужно делать все возможное и невозможное для сохранения украинского сельхозпроизводства. Но не сильно надеяться на способность союзников. Если они не способны бороться с Путиным, пусть прикроют свой стыд новыми поставками оружия.

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Об авторе: Лариса Волошина, журналистка, психолог

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