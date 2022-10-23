В мире формируется "теневой флот" нефтяных танкеров РФ, - расследование Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Главный исполнительный директор компании Maersk Tankers в Копенгагене, управляющей флотом из 170 кораблей, Кристиан Ингерслев сказал, что "если вы посмотрите на то, сколько кораблей было продано за последние шесть месяцев неизвестным покупателям, то станет ясно, что создается флот для того, чтобы перевозить эти грузы".

По оценкам судостроительного брокера Braemar, для поддержки перевозки по России четырех миллионов баррелей в день на Дальний Восток закуплены еще 240 судов - 102 "Афрамаксов", 58 "Суэцмаксов" и 80 очень крупных нефтяных танкеров. Еще в прошлом году они перевозили иранскую и венесуэльскую нефть.

Ануп Сингх, руководитель отдела исследований танкеров Braemar, сказал, что в настоящее время резко возросла торговля танкерами, осуществляемая неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и Кипре. Многие из них являются старыми судами и попадут в теневый флот, причем некоторые танкеры также поставляет российский судовладелец ПАО "Совкомфлот".

Также Bloomberg прогнозирует всплеск перегрузок с судна на судно. Это связано как с санкционным риском обработки экспорта непосредственно из российских портов, так и необходимостью перегружать небольшие грузы на большие танкеры для дальних рейсов.

Напомним, перед вступлением в силу нефтяного эмбарго на российскую нефть ее экспорт резко возрос, соответственно увеличились доходы Кремля.

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