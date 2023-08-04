Об этом заявил во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке глава Международного комитета спасения (МКП) Дэвид Милибэнд, передает Укринформ.

"Сегодня мы обращаемся с призывом помочь 375 тысячам людей, попавшим в условия голода в конце прошлого года, и еще 35 миллионам, которые находятся на грани этой ситуации", - подчеркнул он.

Милибэнд отметил, что больше всего в такой ситуации страдают дети в охваченных голодом регионах, ведь статистика свидетельствует, что около 80% малышей не доедают сегодня в мире, не получают никакого лечения и помощи.

Согласно аналитическим данным, конфликты являются основным фактором дефицита продовольствия, поскольку влияют на посевные работы, на поставки продовольствия, повышение цен на еду.

Милибенд призвал международное сообщество эффективно реагировать на вызовы, связанные с голодом, вводить коллективные инициативы и повысить финансирование Всемирной продовольственной программы.

Украинское продовольствие для мира: что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения", которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам, направляющимся в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.

24 июля Дмитрий Кулеба заявил, что государствам Африки и Азии следует принять общий ответ на продовольственный терроризм, который совершает Россия, атакуя украинскую портовую инфраструктуру и склады с зерном.

25 июля Главное управление разведки обнародовало доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали россияне для препятствования экспорту украинского зерна, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

На следующий день министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря для перехвата торговых судов в море. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.

Позже стало известно, что РФ готовит авиацию и корабли для блокирования районов Черного моря, обнаружения и уничтожения кораблей.

А Владимир Путин сообщил, что РФ после одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы готова заменить украинское зерно и начать бесплатно поставлять свое в страны Африки.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангел Господень" в Ватикане обратился с призывом к российской стороне возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Впоследствии президент Владимир Зеленский сказал, что считает важным призыв Папы Римского к России.

В воскресенье, 30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

В свою очередь стало известно, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.

2 августа США заявили, что располагают информацией о том, что Россия заинтересована в возобновлении переговоров по соглашению, которое обеспечивало безопасный черноморский экспорт зерна. Также в Эрдогане сообщили о договоренности с Путиным о визите в Турцию, где, в частности, будет обсуждаться продление "зернового соглашения".

В свою очередь главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сказал, что Россия использует зерно как оружие для создания новых зависимостей в мире.