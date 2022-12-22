Об этом в эфире телемарафона 22 декабря сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, это естественное явление, поскольку коронавирус вытесняет грипп.

"Заболеваемость COVID-19 продолжает постепенно снижаться, это сезонное явление, поэтому, когда появляется грипп, COVID-19 отходит на второй план. За последнюю неделю мы зарегистрировали 4200 случаев COVID-19, это меньше, чем неделей ранее, и вакцинация продолжается", – сказал Кузин.

При этом чиновник подчеркнул, что его не устраивает уровень охвата населения вакциной.

"Показатели суммарной вакцинации населения еще не на высоком и не на рекомендованном уровне, только 16 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины с начала вакцинальной кампании, 15 млн получили две дозы вакцины. Остается большой слой населения, не получившего полного курса вакцинации", – сказал он.

Американские ученые в результате проведенных исследований пришли к выводу, что мозг подростков физически изменился во время пандемии COVID-19.

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