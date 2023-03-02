В Минздраве заявили, что зимняя волна коронавируса может завершиться через 2 недели
Министерство здравоохранения ожидает завершения зимней волны COVID-19 в Украине в первые 2 недели марта. Новый штамм "Кракен" не вызвал всплеска заболеваемости
Об этом в комментарии Укринформу сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
По его словам, выявление в некоторых регионах нового штамма коронавируса не повлекло за собой всплеска заболеваемости.
“Первая-вторая неделя марта это будет завершение зимней волны коронавирусной инфекции. Прогностически показатели заболеваемости в конце марта должны быть на довольно низком уровне. Мы не ожидаем мгновенного повышения даже на фоне появления "Кракена", появление штамма Omicron XBB.1.5 приводит к тому, что рост происходит, но он незначителен в пределах страны", - сказал Кузин.
- Лаборатория Центра общественного здоровья подтвердила в шести областях Украины распространение варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2, известного как "Кракен".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.47
Покупка 38.47Продажа 39.35
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное