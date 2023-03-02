Об этом в комментарии Укринформу сказал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

По его словам, выявление в некоторых регионах нового штамма коронавируса не повлекло за собой всплеска заболеваемости.

“Первая-вторая неделя марта это будет завершение зимней волны коронавирусной инфекции. Прогностически показатели заболеваемости в конце марта должны быть на довольно низком уровне. Мы не ожидаем мгновенного повышения даже на фоне появления "Кракена", появление штамма Omicron XBB.1.5 приводит к тому, что рост происходит, но он незначителен в пределах страны", - сказал Кузин.