В Минздраве заявили, что в Украине пока не обнаружили новый штамм коронавируса

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"В ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 уже обнаружили в 29 странах. Проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько XBB.1.5 является более серьезным, чем другие циркулирующие подварианты. Пока недостаточно доступной информации для оценки каких-либо изменений по тяжести инфекции, связанной с этим подтипом", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что штамм ХВВ.1.5 впервые обнаружен в США в октябре 2022 года. По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, он уже занимает второе место после оригинального подтипа Омикрон, или 40% всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США.

По состоянию на начало января нового штамма ХВВ.1.5 в Украине не обнаружено, ситуация по коронавирусу контролируема. Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2 и с начала такого надзора уже сделано 928 секвенирований.

В Минздраве отмечают, что вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новыми подвариантами.

В ВОЗ заявили, что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5, ставший доминирующим штаммом в США всего за несколько недель и уже обнаруженный в 29 странах, может привести к новой волне пандемии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb