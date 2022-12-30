В Минздраве заявили, что с коронавирусом за последнюю неделю госпитализировали около 3 тыс. украинцев
В Украине зафиксирован рост количества госпитализаций с коронавирусом: за последнюю неделю в больницы попали почти 3 тысячи человек
Об этом в эфире телемарафона 30 декабря заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Мы продолжаем регистрировать случаи COVID-19, также, к сожалению, регистрируем случаи, которые закончились летально. За последнюю неделю мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций, в среднем на 14%, чем неделей ранее. За последнюю неделю в больницы попало почти 3 тысячи украинцев ", – рассказал Кузин.
Он добавил, что чаще всего умирают люди 60+.
Также Кузин указал на то, что во всем мире коронавирус отошел на дальний план, однако он все еще опасен.
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