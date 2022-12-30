Об этом в эфире телемарафона 30 декабря заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Мы продолжаем регистрировать случаи COVID-19, также, к сожалению, регистрируем случаи, которые закончились летально. За последнюю неделю мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций, в среднем на 14%, чем неделей ранее. За последнюю неделю в больницы попало почти 3 тысячи украинцев ", – рассказал Кузин.

Он добавил, что чаще всего умирают люди 60+.

Также Кузин указал на то, что во всем мире коронавирус отошел на дальний план, однако он все еще опасен.

Известный немецкий эксперт, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен на днях заявил, что считает пандемию коронавируса в ФРГ завершенной .

В США о завершении пандемии коронавируса заявили еще в сентябре.

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