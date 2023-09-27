В Минздраве заверили, что не будут ограничивать выезд военнообязанных женщин за границу

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"С 1 октября ничего не изменится. Медицинские профессии для женщин и фармацевтическое образование для женщин со времен Независимости подпадали под перечень тех специальностей, которые входили в военный учет и утверждались приказом министра обороны. Поэтому изменений не происходит, кроме тех, которые сделала Верховная Рада , внося изменения в закон о военном учете", - объяснил Ляшко.

Чиновник отметил, что вопрос о пересечении государственной границы женщинами с медицинским и фармацевтическим образованием регулируется специальным постановлением правительства.

"Инициатором изменений всегда является Министерство внутренних дел, поскольку они координируют деятельность Государственной пограничной службы Украины. Никаких изменений по пересечению государственной границы женщин с медицинским, фармацевтическим образованием в это постановление внесено не было", - подчеркнул министр.

Ляшко пояснил, что ограничения могут применяться только к женщинам-медикам и женщинам-фармацевтам, которые занимают государственные должности, работают в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов. Он также привел пример: если женщина-медик работает в Министерстве здравоохранения, она является государственным служащим. Поэтому условия пересечения границы для нее такие же, как и для работающих женщин, например, в Минэкономики или Минюсте.

"Именно тогда, как и для всех других госслужащих, для женщин-медиков могут распространяться эти ограничения по пересечению государственной границы. Других изменений в пересечении госграницы нет и не планируется", - сказал глава Минздрава.

Он указал, что в структуре каждого хозяйствующего субъекта есть лицо, ответственное за ведение мобилизационного учета: "Ведутся определенные списки, которые делятся на категории: офицерский, старшинский, рядовой состав. Эти данные передаются центру комплектований. Поэтому сейчас есть законодательное требование, есть установленный порядок, есть определенная инструкция Министерства обороны, которая должна все сделать, по какой форме подать эти документы".

Что известно о военном учете женщин

21 сентября 2022 года Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект о добровольном военном учете женщин. Указано, что обязательно на учет должны стать женщины, имеющие медицинские специальности.

7 октября 2022 года Совет принял в целом закон №6482 о добровольном военном учете для женщин.

"В соответствии с положениями закона "женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзацы первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию", - пояснил нардеп Ярослав Железняк.

Позже закон о добровольном военном учете женщин подписал президент. В то же время женщины, имеющие медицинские специальности, должны стать на учет обязательно.

С 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету . Они должны явиться в ТЦК.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали , что изменится для военнообязанных женщин-медиков и фармацевтов с 1 октября: в ведомстве отметили, что постановка на военный учет не равна мобилизации.