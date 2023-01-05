В Минздраве сообщили, сколько удалось привлечь средств на здравоохранение через UNITED24
Благодаря инициативе UNITED24 для нужд системы здравоохранения Украины уже привлечено более миллиарда гривен.
Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, пишет Укринформ.
"С начала работы фандрейзинговой платформы UNITED24, то есть с мая прошлого года, для нужд здравоохранения привлечено уже более 1 млрд грн. На собранные средства, по решению соответствующей комиссии по их распределению ГП "Медицинские закупки Украины", закуплено более 9000 единиц медицинского и другого оборудования и транспорта", - сказала она.
В частности, по словам заместителя министра, закуплено 133 реанимобиля с оборудованием для транспортировки тяжелораненых, 13 единиц эвакуационного бронированного транспорта, 35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких, 28 детских аппаратов искусственной вентиляции легких, 81 операционный стол, 7954 аппарата , 22 рентгеновских установки с С-аркой, 83 наркозно-дыхательных аппарата, 4 операционных микроскопа для нейрохирургии, а также 516 генераторов для медучреждений. Пока закупки продолжаются.
Как отметила Карчевич, медоборудование и транспорт направляются в прифронтовые регионы, а также в области, активно вовлеченные в оказание медицинской помощи раненым. Передаются средства и на восстановление и модернизацию учреждений здравоохранения, поврежденных в результате боевых действий. В качестве примера она привела Черниговскую городскую больницу №3, которая получила более 5,4 млн грн на ремонт рентгенотделения.
Кроме этого, по словам замминистра, за время действия военного положения в Украину поступило 10 500 тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму 12,8 млрд грн от более чем 30 стран, международных и партнерских организаций, отечественного и иностранного бизнеса и непосредственно от медицинских учреждений других стран.
Эта помощь распределяется не только на учреждения здравоохранения подчинения Минздрава, но и на коммунальные и ведомственные учреждения, подчиненные структурам безопасности и обороны. В фокусе внимания, по словам Карчевич, и медучреждения регионов, принявших много внутренне перемещенных лиц.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.52
- Актуальное
- Важное