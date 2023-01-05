Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, пишет Укринформ.

"С начала работы фандрейзинговой платформы UNITED24, то есть с мая прошлого года, для нужд здравоохранения привлечено уже более 1 млрд грн. На собранные средства, по решению соответствующей комиссии по их распределению ГП "Медицинские закупки Украины", закуплено более 9000 единиц медицинского и другого оборудования и транспорта", - сказала она.

В частности, по словам заместителя министра, закуплено 133 реанимобиля с оборудованием для транспортировки тяжелораненых, 13 единиц эвакуационного бронированного транспорта, 35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких, 28 детских аппаратов искусственной вентиляции легких, 81 операционный стол, 7954 аппарата , 22 рентгеновских установки с С-аркой, 83 наркозно-дыхательных аппарата, 4 операционных микроскопа для нейрохирургии, а также 516 генераторов для медучреждений. Пока закупки продолжаются.

Как отметила Карчевич, медоборудование и транспорт направляются в прифронтовые регионы, а также в области, активно вовлеченные в оказание медицинской помощи раненым. Передаются средства и на восстановление и модернизацию учреждений здравоохранения, поврежденных в результате боевых действий. В качестве примера она привела Черниговскую городскую больницу №3, которая получила более 5,4 млн грн на ремонт рентгенотделения.

Кроме этого, по словам замминистра, за время действия военного положения в Украину поступило 10 500 тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму 12,8 млрд грн от более чем 30 стран, международных и партнерских организаций, отечественного и иностранного бизнеса и непосредственно от медицинских учреждений других стран.

Эта помощь распределяется не только на учреждения здравоохранения подчинения Минздрава, но и на коммунальные и ведомственные учреждения, подчиненные структурам безопасности и обороны. В фокусе внимания, по словам Карчевич, и медучреждения регионов, принявших много внутренне перемещенных лиц.

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