Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Здоровье В Минздраве сообщили, сколько удалось привлечь средств на здравоохранение через UNITED24

В Минздраве сообщили, сколько удалось привлечь средств на здравоохранение через UNITED24

5 января, 2023 четверг
03:16
Здоровье

Благодаря инициативе UNITED24 для нужд системы здравоохранения Украины уже привлечено более миллиарда гривен.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, пишет Укринформ.

"С начала работы фандрейзинговой платформы UNITED24, то есть с мая прошлого года, для нужд здравоохранения привлечено уже более 1 млрд грн. На собранные средства, по решению соответствующей комиссии по их распределению ГП "Медицинские закупки Украины", закуплено более 9000 единиц медицинского и другого оборудования и транспорта", - сказала она.

В частности, по словам заместителя министра, закуплено 133 реанимобиля с оборудованием для транспортировки тяжелораненых, 13 единиц эвакуационного бронированного транспорта, 35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких, 28 детских аппаратов искусственной вентиляции легких, 81 операционный стол, 7954 аппарата , 22 рентгеновских установки с С-аркой, 83 наркозно-дыхательных аппарата, 4 операционных микроскопа для нейрохирургии, а также 516 генераторов для медучреждений. Пока закупки продолжаются.

Как отметила Карчевич, медоборудование и транспорт направляются в прифронтовые регионы, а также в области, активно вовлеченные в оказание медицинской помощи раненым. Передаются средства и на восстановление и модернизацию учреждений здравоохранения, поврежденных в результате боевых действий. В качестве примера она привела Черниговскую городскую больницу №3, которая получила более 5,4 млн грн на ремонт рентгенотделения.

Кроме этого, по словам замминистра, за время действия военного положения в Украину поступило 10 500 тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму 12,8 млрд грн от более чем 30 стран, международных и партнерских организаций, отечественного и иностранного бизнеса и непосредственно от медицинских учреждений других стран.

Эта помощь распределяется не только на учреждения здравоохранения подчинения Минздрава, но и на коммунальные и ведомственные учреждения, подчиненные структурам безопасности и обороны. В фокусе внимания, по словам Карчевич, и медучреждения регионов, принявших много внутренне перемещенных лиц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

помощь Украине
беженцы из Украины
Читайте также:
Володимир Воля
Автор Владимир Воля
3 января, 2023 вторник
Война пришла на территорию Беларуси
4 января, 2023 среда
Самый богатый боксер мира принял решение по бою с Усиком
окупанти, орки
3 января, 2023 вторник
"Есть слухи из разных источников, что будет полная мобилизация и наступление": ГУР перехватило разговор российских военных
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.96
    Покупка 39.96
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 41.44
    Продажа 42.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
5 января
04:11
Глава Донецкой ОВА рассказал о масштабах разрушений в Бахмуте
03:44
Молдова
В Молдове разоблачили схемы незаконного пересечения границы ухилянтами из Украины
02:48
Норвегия отправила Украине новую партию боеприпасов калибра 155 мм
02:20
ВОЗ предполагает, что новый штамм COVID может повлечь за собой очередную волну пандемии
01:51
В Севастополе произошел взрыв и пожар. Есть жертва
01:24
"Юридически это возможно, а политически необходимо": В Эстонии работает над конфискацией российских активов в пользу Украины
00:56
"Больше HIMARS": США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
00:28
Алексей Данилов
Россия в феврале готовит обострение и продвигает идею "мира" в формате "Минск-3", - Данилов
00:18
Конгресc США
В палате представителей конгресса США в шестой раз провалили голосование за спикера
2023, среда
4 января
23:43
Байден подтвердил, что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины
23:31
Мы дождемся времени, когда они будут шутить только в аду, после встречи с генералом Хаймарчуком, - футболист Зозуля о Петросяне
23:18
Воздушные силы уничтожили вражеские вертолет, штурмовик и беспилотник на восточном направлении
23:08
"Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году", - Зеленский призвал партнеров ускорить оборонную помощь Украине
22:41
Украина вернула датской журналистке Матильде Кимер аккредитацию, отмененную летом по запросу СБУ
22:18
Россияне ударили по городу Курахово Донецкой области, повреждена теплосеть
22:04
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Конфликт между Шойгу и Пригожиным зашел далеко, что не позволяет вагнеровцам выполнять боевые действия. Колонка Сергея Згурца
21:59
Обзор
Путин готовит россиян к продолжительной борьбе, "кремлевские бульдоги" начинают кусать друг друга, Франция передаст ВСУ бронированные машины. Мировые СМИ об Украине 4 января
21:46
За день оккупанты 55 раз обстреляли Сумщину, повреждены электролинии
21:23
ВСУ демобилизовали еще двух российских майоров, - офицер Штефан
21:20
Место проведения саммита Украина – ЕС еще согласовывают, - спикер президента Никифоров
21:13
"Ливерпуль" и "Барселона" могут обменяться звездными футболистами
21:12
Предстоятель ПЦУ Епифаний совершит рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 7 января
20:51
В Херсонской области оккупанты устроили рейд по домам украинцев. Проверяли технику и частную переписку, - ЦНС
20:50
Папа Франциск призвал мир к солидарности с "многострадальным народом Украины"
20:50
Из-за аномальной жары на горнолыжных курортах Европы не хватает снега: спутниковые снимки
20:15
Действия РФ против Украины можно квалифицировать как геноцид, - посол Канады Галадза
20:07
В Киеве на 17 станциях кольцевой электрички запустили в тестовом режиме оплату картой и устройствами с NFC
20:02
OPINION
Будет ли Бандера голосовать на выборах в Польше?
20:00
Обзор
Победные новости 315-го дня войны: активизация партизан в РФ, Киев – лучший город мира и украинская военная сеть, которой завидуют в США
19:44
Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion
19:27
ЕС оштрафовал Meta более чем на $400 млн за нарушение сбора персональных данных
19:27
За день оккупанты нанесли по Украине 9 авиаударов и совершили 14 обстрелов из РСЗО
19:12
Оккупанты готовятся отправить незаконно осужденного крымского татарина Абдурахманова в колонию в РФ
19:09
Генштаб назвал потери оккупантов от уничтожения базы в Токмаке и отчитался об ударах по врагу с начала суток
19:03
В Украине за время полномасштабной войны зарегистрировано 152 тыс. родов – на 36 тыс. меньше по сравнению с 2021 годом
19:03
"Лучший аргумент в политике сдерживания": министр обороны Польши подписал контракт на покупку 116 танков Abrams
18:48
Буданов: в ближайшее время ждем от США предоставления БМП Bradley
18:25
В Гааге поддержали планы по созданию в городе спецтрибунала для России
18:23
"Эвертон" Мыколенко близок к увольнению тренера
18:17
Латвия
В посольстве РФ в Латвии нашли сверток с "веществом неизвестного происхождения"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV