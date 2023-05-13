В Минздраве сообщили, что на лечение за границу отправили еще 24 украинца

Об этом сообщает Минздрав.

"На этой неделе эвакуированы 24 пациента в Германию, Литву, Нидерланды, Норвегию и Польшу. В группе есть люди с минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, а также гражданские лица с онкологическими заболеваниями. Это - жители Черниговщины, Винницкой области, Киевщины, Львовщины . В зарубежных клиниках им будет обеспечено специализированное лечение и последующая реабилитация", - говорится в сообщении.

В Минздраве напоминают, что эвакуация проходит через систему экстренного реагирования Евросоюза, когда в одной из стран ЕС для лечения и реабилитации украинцев оперативно ищут профильную специализированную клинику. Так называемые "медицинские конвои" – пример одного из эффективных направлений спасения пациентов, когда Минздрав подает запрос на эвакуацию и получает предложения от разных стран-членов ЕС и Европейской экономической зоны. Далее Минздрав контактирует с клиникой и согласовывает этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки.

Пациентов сначала перевозят от больницы в прифронтовой территории через львовский медицинский хаб к аэродрому в Польше. Далее воздушные госпитали или специальный авиатранспорт доставляют украинцев в страны Европы для специализированного лечения.

У пострадавших граждан Украины есть несколько маршрутов, по которым они могут быть переведены на лечение за границу.

Первый – через областной департамент здравоохранения, который имеет определенное лицо, ответственное за направление на лечение за границей на период действия военного положения. Также можно обратиться в областную больницу к врачу соответствующей специальности на консультацию и спросить о возможности лечения за границей.

Второй – подача личной заявки через сайт Минздрава. Самостоятельно подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации тяжелобольные украинцы или же получившие травмы в результате войны могут в разделе "Гражданам".

Кроме того, представление на эвакуацию за границу раненых военнослужащих осуществляется через командование медицинских сил Украины.