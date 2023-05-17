В Минздраве сказали, нужно ли носить маски после отмены карантина

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

"Базовые противоэпидемические и профилактические нормы будут продолжать действовать даже в случае отмены общенационального карантина. Это и масочный режим, и дистанция в общественных местах. Такие нормы призваны предоставить общее понимание и перечень действий предпринимателям, владельцам заведений, руководителям учреждений, которые необходимо применять, чтобы мини риск вспышки или инфицирования на рабочих местах или в местах общего пользования. Подавляющее большинство таких норм будут носить рекомендательный характер", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В Минздраве напомнили, что карантин действует по всей Украине до 30 июня 2023 г. в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25.04.2023 г. № 383.

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность отмены общенационального карантина, который был внедрен через пандемию COVID-19 в 2020 году, в соответствии с рекомендациями ВОЗ.