В Минздраве рассказали, сколько стран признают COVID-вакцины для путешествий
Больше всего стран - 140 - признают для путешествий COVID-вакцину AstraZeneca европейского и корейского производства
Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила в Facebook.
Согласно сообщению, лидером среди противоковидных вакцин, прививки которыми позволяет путешествовать в разные страны без ПЦР-тестов, анализов на антиген или самоизоляции, является AstraZeneca. Эту вакцину европейского и корейского производства признают более 140 стран мира, а индийского производства - в 60 странах.
Кроме того, документы о прививках мРНК-вакциной Comirnaty / Pfizer признают более 120 стран, а вакциной Moderna - более 80.
В пресс-службе добавили, что прививки вакциной CoronaVac / Sinovac принимают почти 50 странах.
Однако, предупредили в ведомстве, следует помнить, даже если страна признает документы о прививках определенной вакциной, это не значит, что они автоматически дают право въезда на ее территорию. Каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ в зависимости от эпидемиологической ситуации как внутри страны, так и в стране, из которой следует путешественник. Эти требования могут меняться.
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