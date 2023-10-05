В Минздраве рассказали, сколько прививок необходимо для полной вакцинации от COVID
В Минздраве рассказали, что для полной вакцинации от тяжелого течения COVID-19 требуется курс из трех прививок - двух доз первичной вакцинации и бустерной прививки, которую вводят через 5 месяцев
Об этом идет речь на сайте учреждения.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отмечает, что необходимо получить полный курс прививок, чтобы сформировать индивидуальный иммунитет, который поможет перенести болезнь с более низким риском осложнений.
"Три прививки – это общерекомендованный курс вакцинации против COVID-19 для каждого человека. Сейчас более 880 тыс. украинцев не сделали вторую дозу и более 12 млн – третью прививку. То есть не получили бустерную дозу. Их нужно наверстать, чтобы сформировать индивидуальный иммунитет, который поможет в случае инфицирования перенести болезнь с более низким риском развития осложнений, особенно пожилым людям и пациентам с сопутствующими заболеваниями, подавляющими иммунитет", - пояснил он.
Отмечается, что все последующие прививки после третьей называют дополнительным бустером, его рекомендует врач пациентам из группы риска тяжелого течения COVID-19. В эту группу входят люди старше 60 лет, имеющие серьезные сопутствующие болезни, а также лица, находящиеся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни.
Минздрав объясняет, что те украинцы, которые не принадлежат к приоритетной группе получения дополнительной бустерной дозы, но им необходимо получить "дополнительный бустер", могут привиться после консультации с семейным врачом. Однако такие прививки будут осуществляться только в случае достаточного количества доз вакцины для обеспечения прививками лиц группы риска тяжелого течения COVID-19.
"Сейчас в Украине более 5 млн доз вакцины против COVID-19. Прививки остаются безвозмездными для каждого украинца. Сделать вакцину можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись у своего семейного врача. Также в Украине доступна вакцина против COVID-19 для прививки детей с 5-летнего возраста", - сообщает Минздрав.
- Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по определению приоритетных групп для вакцинации против COVID-19 и получению бустерных доз в 2023-2024 годах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.74Продажа 40.67
- Актуальное
- Важное