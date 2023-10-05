В Минздраве рассказали, сколько прививок необходимо для полной вакцинации от COVID

Об этом идет речь на сайте учреждения.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отмечает, что необходимо получить полный курс прививок, чтобы сформировать индивидуальный иммунитет, который поможет перенести болезнь с более низким риском осложнений.

"Три прививки – это общерекомендованный курс вакцинации против COVID-19 для каждого человека. Сейчас более 880 тыс. украинцев не сделали вторую дозу и более 12 млн – третью прививку. То есть не получили бустерную дозу. Их нужно наверстать, чтобы сформировать индивидуальный иммунитет, который поможет в случае инфицирования перенести болезнь с более низким риском развития осложнений, особенно пожилым людям и пациентам с сопутствующими заболеваниями, подавляющими иммунитет", - пояснил он.

Отмечается, что все последующие прививки после третьей называют дополнительным бустером, его рекомендует врач пациентам из группы риска тяжелого течения COVID-19. В эту группу входят люди старше 60 лет, имеющие серьезные сопутствующие болезни, а также лица, находящиеся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни.

Минздрав объясняет, что те украинцы, которые не принадлежат к приоритетной группе получения дополнительной бустерной дозы, но им необходимо получить "дополнительный бустер", могут привиться после консультации с семейным врачом. Однако такие прививки будут осуществляться только в случае достаточного количества доз вакцины для обеспечения прививками лиц группы риска тяжелого течения COVID-19.

"Сейчас в Украине более 5 млн доз вакцины против COVID-19. Прививки остаются безвозмездными для каждого украинца. Сделать вакцину можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись у своего семейного врача. Также в Украине доступна вакцина против COVID-19 для прививки детей с 5-летнего возраста", - сообщает Минздрав.