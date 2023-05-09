В Минздраве рассказали, почему важно ввести акциз на сладкие газированные напитки в Украине
Медики пишут, что употребление сладких газированных напитков может привести к диабету или ожирению, потому что в литре напитка содержится больше суточной нормы сахара
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"Украина страдает от бремени неинфекционных заболеваний. Они остаются основной причиной потери трудоспособности и причиной приобретенных проблем со здоровьем. В то же время большинство таких болезней можно предотвратить, изменив ежедневные привычки и выбрав более здоровый образ жизни. Налоги на употребление добавленного сахара или различные виды ограничений действуют в 107 странах мира. Это мировая практика, которую всесторонне поддерживает ВОЗ. И Минздрав поддерживает ее. Ведь должны заботиться о самом дорогом - здоровье наших граждан", - заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Сообщается, что есть страны, где налог на сладкие минеральные и газированные напитки уменьшал количество больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением.
Кузин привел пример Мексики, где налог привел к уменьшению на 39% количества детей, страдающих ожирением, а в Британии это заставило производителей снизить уровень сахара в товаре вдвое, чтобы не платить дополнительные средства в бюджет.
Всемирная организация здравоохранения призвала к мерам по уменьшению потребления сладких газированных напитков. По их оценкам рост цен на сладкие напитки на 20% может привести к сокращению их потребления.
В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта: № 9032-1 и № 9033-1, в которых хотят ввести акциз на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ в объеме 0,1 евро (4 грн) на один литр напитка. Вырученные государством средства планируют направить на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечения от них, а также поддержку программы детского питания в школах.
- 21 сентября 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект о возврате акцизного налога на топливо.
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