Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Украина страдает от бремени неинфекционных заболеваний. Они остаются основной причиной потери трудоспособности и причиной приобретенных проблем со здоровьем. В то же время большинство таких болезней можно предотвратить, изменив ежедневные привычки и выбрав более здоровый образ жизни. Налоги на употребление добавленного сахара или различные виды ограничений действуют в 107 странах мира. Это мировая практика, которую всесторонне поддерживает ВОЗ. И Минздрав поддерживает ее. Ведь должны заботиться о самом дорогом - здоровье наших граждан", - заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Сообщается, что есть страны, где налог на сладкие минеральные и газированные напитки уменьшал количество больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением.

Кузин привел пример Мексики, где налог привел к уменьшению на 39% количества детей, страдающих ожирением, а в Британии это заставило производителей снизить уровень сахара в товаре вдвое, чтобы не платить дополнительные средства в бюджет.

Всемирная организация здравоохранения призвала к мерам по уменьшению потребления сладких газированных напитков. По их оценкам рост цен на сладкие напитки на 20% может привести к сокращению их потребления.

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта: № 9032-1 и № 9033-1, в которых хотят ввести акциз на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ в объеме 0,1 евро (4 грн) на один литр напитка. Вырученные государством средства планируют направить на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечения от них, а также поддержку программы детского питания в школах.