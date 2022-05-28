В Минздраве рассказали о готовности Украины к возможному использованию Россией химического и ядерного оружия

Об этом он рассказал в интервью ZN.ua.

"На уровне всех областей были созданы специализированные группы химического наблюдения и контроля. Они работают 24/7. Мы провели работу по всей территории страны по доставке специфических антидотов, применяемых при лечении поражений химическим оружием. В достаточном количестве они были доставлены на уровень областных больниц, скорой медицинской помощи, клинических больниц", – отметил Кузин.

Минздрав разработал методические рекомендации по оказанию экстренной медицинской помощи в результате действий химических агентов.

Кроме того, мы разработали нормативный документ по действиям в случае поражения фосфорными боеприпасами. На Востоке Украины, в частности в Попасной, россияне использовали запрещенные фосфорные боеприпасы, которые дают тяжелые последствия. Также были разработаны методические рекомендации по алгоритму работы экстренной медицинской помощи в случае применения оружия массового уничтожения - химических, биологических, радиационных агентов", – заявил главный санврач.

Он добавил, что разработан и записан видеокурс о том, каким образом оказывать экстренную медицинскую помощь, и его прослушали почти все представители экстренной помощи.

Также разработаны памятки для населения — действия при возникновении химической опасности. И памятки для медработников по реагированию на химическую угрозу. Конечно, у нас нет четкой информации о том, что еще может применять агрессор по отношению к украинцам, но система максимально готова к эффективному оказанию медпомощи при массовом поступлении пострадавших", – отметил санврач.

Отвечая на вопрос, можно ли быть готовыми к применению ядерного оружия, Кузин заявил, что "в случае радиационных и ядерных угроз система здравоохранения должна быть готова к применению ядерного оружия и к потенциальным авариям на АЭС — техногенным катастрофам, обстрелам и т.д.".

"Что касается последнего, наверняка единственным средством профилактики для всех нас является калия йодид, который применяется однократно в дозе 125 мг для взрослого человека и 65 мг - для ребенка. Важно озвучить, что калия йодид сейчас есть в достаточном количестве, и применяться может только в зоне воздействия этой атомной электростанции", – отметил санврач.

Он объяснил, что препарат применяется только по мере продвижения радиоактивного облака. Соответствующие указания есть во всех департаментах здравоохранения в радиусе 100 км от каждой АЭС.

"Вопросы готовности к этим ситуациям проработаны. Здесь Украина, к сожалению, уже имеет очень печальный опыт Чернобыльской АЭС. Что касается ядерного оружия — тактического или нетактического, то здесь средства профилактики отсутствуют. Единственная мера, которая может быть принята, – физическая, пребывание в укрепленных бомбоубежищах. По сути профилактики от ядерного оружия не может быть как таковой", - пояснил Кузин.