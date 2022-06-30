Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По словам детского врача-инфекциониста, главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, завершить первичную вакцинацию или провести ревакцинацию можно раньше, однако важно соблюсти минимальные интервалы между введением очередных доз вакцины. Тогда такая прививка проявит эффект и его засчитают. Схему вакцинации можно найти в инструкциях по вакцинам.

Например, первую дозу вакцины от кори, паротита и краснухи в соответствии с календарем прививок необходимо ввести в 12 месяцев, а вторую – в 6 лет. Поскольку сейчас существуют риски вспышки многих инфекционных болезней, в частности кори, ребенок может получить вторую дозу раньше, но с соблюдением минимального интервала для КПК по меньшей мере в один месяц.

Как поясняют в Минздраве, для детей от 2 месяцев до 6 лет минимальный интервал между введением первой и второй дозы адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины должен составлять 1 месяц, второй и третьей – 1 месяц, третьей и четвертой – 6 месяцев;

между введением первой и второй дозы вакцины от дифтерии и столбняка – 1 месяц, второй и третьей – 9 месяцев;

между введением первой и второй вакцины от полиомиелита – 1 месяц, второй и третьей – 1 месяц, третьей и четвертой – 6 месяцев;

между введением первой и второй дозы вакцины против гепатита В – 1 месяц, второй и третьей – 1 месяц;

между введением первой и второй дозы вакцины против кори, паротита и краснухи – 1 месяц;

между введением первой и второй дозы Hib-вакцины - 1 месяц (вторая доза не вводится, если первую прививку ребенку сделали в возрасте 1-5 лет), второй и третьей - 6 месяцев (третья доза не вводится, если вторую прививку ребенку сделали в возрасте 1-5 лет).

Для детей от 7 до 18 лет минимальный интервал между введением первой и второй дозы вакцины против дифтерии и столбняка должен составлять 1 месяц, второй и третьей - 6 месяцев;

между введением первой и второй дозы против гепатита В – 1 месяц, второй и третьей – 1 месяц;

между введением первой и второй дозы против полиомиелита – 1 месяц, второй и третьей – 1 месяц, третьей и четвертой – 6 месяцев.

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