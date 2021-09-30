В Минздраве рассказали куда обращаться в случае обнаружения подделки COVID сертификатов

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Как отмечается, с начала текущего года правоохранители открыли 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов.

Наказание за подделку документов может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет, а в случае внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения - до 6 лет.

Минздрав обратился к гражданам Украины, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирования или вакцинации, и просит сообщать в:

Министерство внутренних дел Украины на горячую линию -1536;

Национальную полицию Украине на горячую линию - 0800500202, или на email: pg.npu@police.gov.ua;

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины на горячую линию - 0800 50 51 70, или на email: callcenter@cyberpolice.gov.ua или, заполнив форму обратной связи: ticket.cyberpolice.gov.ua;

Департамент стратегических исследований Национальной полиции Украины на email: dsr@police.gov.ua;

Службу безопасности Украины по телефону доверия - 0800501482;

Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия коррупции-19 - 0800 60 20 19.

"Поддельная справка о вакцинации может помочь избежать противоковидниых ограничений, а может привести в зал или под аппарат искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

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