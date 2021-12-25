В Минздраве рассказали, когда вакцинированным от COVID-19 придется делать повторные прививки

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Суспильному.

По его словам, лица, получившие прививку в 2021 году, должны за год получить повторную прививку двумя дозами вакцины.

"Базовая стратегия Минздрава, которая сейчас у нас просчитана, и мы пока будем продолжать ее использовать, - это стратегия ревакцинации двумя дозами вакцины через один год после прохождения базового курса прививки. Человек, получивший прививку в 2021-м, должен через один год обратиться в пункты прививки и центры вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины. При этом он может выбрать другой тип вакцины, который использовался во время первой прививки", - сказал Кузин.