В Минздраве рассказали, когда вакцинированным от COVID-19 придется делать повторные прививки
В 2022 году украинцам, сделавшим две прививки от коронавируса, придется пройти ревакцинацию
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Суспильному.
По его словам, лица, получившие прививку в 2021 году, должны за год получить повторную прививку двумя дозами вакцины.
"Базовая стратегия Минздрава, которая сейчас у нас просчитана, и мы пока будем продолжать ее использовать, - это стратегия ревакцинации двумя дозами вакцины через один год после прохождения базового курса прививки. Человек, получивший прививку в 2021-м, должен через один год обратиться в пункты прививки и центры вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины. При этом он может выбрать другой тип вакцины, который использовался во время первой прививки", - сказал Кузин.
- Напомним, 24 декабря Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала Минздраву ввести ревакцинацию людей в возрасте от 60 лет.
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