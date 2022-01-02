В Минздраве рассказали, когда в Украину придет новая волна COVID-19
Во второй половине января и в феврале в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом.
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Суспільне. .
По его словам, вспышки COVID-19, фиксируемые в странах ЕС, приходят в Украину с опозданием на один-два месяца.
"Мы идем с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, регистрируемые в Европе, в Украину приходят через один-два месяца после того, как они достигли пика там. Поэтому сейчас у нас еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта" , и мы видим постепенное убывание интенсивности эпидемического процесса", - сказал Кузин.
Он добавил, что новая вспышка коронавируса в Украине ожидается во второй половине января - феврале.
"Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", - отметил Кузин.
- В течение суток, 1 января, в Украине лабораторно подтверждено 1863 новых случая заболевания COVID-19.
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