В Минздраве рассказали, когда в Украину придет новая волна COVID-19

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Суспільне. .

По его словам, вспышки COVID-19, фиксируемые в странах ЕС, приходят в Украину с опозданием на один-два месяца.

"Мы идем с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, регистрируемые в Европе, в Украину приходят через один-два месяца после того, как они достигли пика там. Поэтому сейчас у нас еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта" , и мы видим постепенное убывание интенсивности эпидемического процесса", - сказал Кузин.

Он добавил, что новая вспышка коронавируса в Украине ожидается во второй половине января - феврале.

"Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", - отметил Кузин.