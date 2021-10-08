В Минздраве рассказали, какие COVID-вакцины можно комбинировать

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ .

"В Украине, как и во многих других странах, разрешено в определенных случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19. Конечно, лучше использовать одну и ту же вакцину как для первого, так и для второй прививки", - говорится в сообщении.

Отмечается, если та же вакцина недоступна, или на первую дозу произошла тяжелая реакция, возможно введение вакцин по следующей схеме:

первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая - Comirnaty или Moderna через 12 недель

первая доза Comirnaty или Moderna, вторая - Moderna или Comirnaty через 28 дней.

Все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому являются взаимозаменяемыми.

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