В Минздраве рассказали, какие COVID-вакцины можно комбинировать
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ .
"В Украине, как и во многих других странах, разрешено в определенных случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19. Конечно, лучше использовать одну и ту же вакцину как для первого, так и для второй прививки", - говорится в сообщении.
Отмечается, если та же вакцина недоступна, или на первую дозу произошла тяжелая реакция, возможно введение вакцин по следующей схеме:
- первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая - Comirnaty или Moderna через 12 недель
- первая доза Comirnaty или Moderna, вторая - Moderna или Comirnaty через 28 дней.
Все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому являются взаимозаменяемыми.
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