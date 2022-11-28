В Минздраве рассказали, как подать заявку на медицинскую эвакуацию
В Министерстве здравоохранения дали рекомендации для пострадавших и нуждающихся в медицинской эвакуации. Прежде всего нужно подать соответствующий запрос
Об этом говорится на странице ведомства в соцсети.
Там объясняют, что в зарубежные клиники транспортируют прежде всего детей и взрослых со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, детей с онкологической патологией, а также людей с заболеваниями, нуждающимися в комплексном специализированном лечении.
Подать запрос можно двумя способами:
1. Через семейного врача. Семейный или лечащий врач стационара принимает решение о необходимости направления пациента на лечение за границу и информирует об этом областного координатора медицинской эвакуации.
– Областной координатор прорабатывает запрос и передает его в команду медицинской эвакуации в Минздрав.
– Минздрав верифицирует данные, информирует пациента о маршруте медицинской эвакуации и при согласии пациента посылает соответствующий запрос в систему экстренного реагирования Еврокомиссии и ждет предложения от больниц из стран-членов Европейского Союза, куда могут перенаправить пациента.
– Когда соответствующее медицинское учреждение в странах-партнерах найдено, согласовываются вопросы транспортировки пациента.
2. В Минздраве, в частности, предусмотрели альтернативный способ подачи заявки на медицинскую эвакуацию через онлайн-форму. На сайте Министерства в разделе "Гражданам" необходимо самостоятельно заполнить соответствующую заявку. В министерстве говорят, что, как правило, подготовка пациента длится от 3-4 дней до 2 недель. Эвакуация для украинских пациентов – безвозмездная
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