В Минздраве рассказали, как действовать, если у Helsi появилась фейковая запись к врачу
Граждане, сомневающиеся в корректности работы Helsi, могут подать жалобу в Национальную службу здоровья
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Если пациент заметил в личном кабинете фейковый визит, ему нужно:
- подать жалобу в НСЗУ по номеру 16-77 или по ссылке.
- или обратиться с письменной жалобой к руководству медучреждения, где зафиксирован визит.
В ведомстве отметили, что каждый запрос проверяют. В случае нарушения его могут даже передать в правоохранительные органы. Также в Минздраве отметили, что записи не всегда фейковые. Иногда это может быть информация о вакцинации, процедурах или медкомиссии.
"Хотим напомнить, что Helsi - это лишь одна из многих информационных систем, которая помогает соединять врачей с центральной базой данных Электронной системы здравоохранения. Именно через такие системы врачи вносят данные об услугах, предоставленных пациенту, в ЕСОЗ. А пациенты с помощью них могут отслеживать данные о своем здоровье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по статистике около 10% целевых записей снимаются с оплаты. Только за прошлый год было обнаружено 16 670 записей-повторов на "первичке" - это позволило избежать лишних выплат более чем на 5 млн гривен.
- Пользователи медицинской информационной системы Helsi начали сообщать, что обнаруживают записи к врачам, которых они не посещали. В Helsi заявили, что вмешательства в работу электронной системы посторонними не было, поэтому персональные данные пациентов не были скомпрометированы.
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