Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Если пациент заметил в личном кабинете фейковый визит, ему нужно:

подать жалобу в НСЗУ по номеру 16-77 или по ссылке.

или обратиться с письменной жалобой к руководству медучреждения, где зафиксирован визит.

В ведомстве отметили, что каждый запрос проверяют. В случае нарушения его могут даже передать в правоохранительные органы. Также в Минздраве отметили, что записи не всегда фейковые. Иногда это может быть информация о вакцинации, процедурах или медкомиссии.

"Хотим напомнить, что Helsi - это лишь одна из многих информационных систем, которая помогает соединять врачей с центральной базой данных Электронной системы здравоохранения. Именно через такие системы врачи вносят данные об услугах, предоставленных пациенту, в ЕСОЗ. А пациенты с помощью них могут отслеживать данные о своем здоровье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по статистике около 10% целевых записей снимаются с оплаты. Только за прошлый год было обнаружено 16 670 записей-повторов на "первичке" - это позволило избежать лишних выплат более чем на 5 млн гривен.