В Минздраве рассказали, что важно иметь в аптечке для бомбоубежища

Список необходимых медикаментов был опубликован пресс-службой Минздрава.

В ведомстве подчеркивают, что помимо теплых вещей, воды и продуктов необходимо взять с собой аптечку. Список необходимых препаратов и предметов:

пластыри разных размеров;

активированный уголь от интоксикации;

препарат для понижения жара;

препарат для обезболивания;

противоаллергический препарат;

лекарство от диареи;

лекарство от желудочной инфекции;

капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;

лекарство, которое вы принимаете (дозировка по меньшей мере на неделю) с описанием способа применения и дозы;

запас масок;

термометр.

В Минздраве также напоминают: если у вас хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забывайте взять необходимые лекарства с собой.

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