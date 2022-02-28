В Минздраве рассказали, что важно иметь в аптечке для бомбоубежища
В Министерстве здравоохранения напомнили, какие препараты важно взять с собой, если вы находитесь в бомбоубежище при вторжении российских войск в Украину
Список необходимых медикаментов был опубликован пресс-службой Минздрава.
В ведомстве подчеркивают, что помимо теплых вещей, воды и продуктов необходимо взять с собой аптечку. Список необходимых препаратов и предметов:
- пластыри разных размеров;
- активированный уголь от интоксикации;
- препарат для понижения жара;
- препарат для обезболивания;
- противоаллергический препарат;
- лекарство от диареи;
- лекарство от желудочной инфекции;
- капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
- лекарство, которое вы принимаете (дозировка по меньшей мере на неделю) с описанием способа применения и дозы;
- запас масок;
- термометр.
В Минздраве также напоминают: если у вас хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забывайте взять необходимые лекарства с собой.
- Напомним, захватчики терпят неудачу, но открывают огонь по важным военным и гражданским объектам
- С начала полномасштабного наступления РФ украинские военные уничтожили более 5 тыс. оккупантов и не менее 816 российских боевых машин.
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