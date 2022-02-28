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В Минздраве рассказали, что важно иметь в аптечке для бомбоубежища

28 февраля, 2022 понедельник
10:27
война с Россией

В Министерстве здравоохранения напомнили, какие препараты важно взять с собой, если вы находитесь в бомбоубежище при вторжении российских войск в Украину

Список необходимых медикаментов был опубликован пресс-службой Минздрава.

В ведомстве подчеркивают, что помимо теплых вещей, воды и продуктов необходимо взять с собой аптечку. Список необходимых препаратов и предметов:

  • пластыри разных размеров;
  • активированный уголь от интоксикации;
  • препарат для понижения жара;
  • препарат для обезболивания;
  • противоаллергический препарат;
  • лекарство от диареи;
  • лекарство от желудочной инфекции;
  • капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;
  • лекарство, которое вы принимаете (дозировка по меньшей мере на неделю) с описанием способа применения и дозы;
  • запас масок;
  • термометр.

В Минздраве также напоминают: если у вас хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забывайте взять необходимые лекарства с собой.

  • Напомним, захватчики терпят неудачу, но открывают огонь по важным военным и гражданским объектам
  • С начала полномасштабного наступления РФ украинские военные уничтожили более 5 тыс. оккупантов и не менее 816 российских боевых машин.
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