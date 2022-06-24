В Минздраве рассказали, что делать в случае потери документов, удостоверяющих инвалидность
В Министерстве здравоохранения разъяснили, как должны действовать люди с инвалидностью, утратившие документы, и какие особенности установления и подтверждения инвалидности во время военного положения
Соответствующие объяснения опубликовали на facebook-странице Министерства здравоохранения Украины .
Для восстановления документов, подтверждающих инвалидность, необходимо обратиться в орган социальной защиты, который имеет доступ в Централизованный банк данных лиц с инвалидностью, и может сделать из него выписку.
Если необходимо восстановить справку медико-социальной экспертной комиссии, следует обратиться в комиссию по месту нахождения. Врачи МСЭК совместно с врачами учреждений здравоохранения подскажут, как решить проблему.
В Минздраве напоминают: несмотря на войну, установлением инвалидности продолжают заниматься МСЭКи. Однако требования к прохождению этих комиссий на период действия военного положения существенно упростили. МСЭК проводят независимо от места регистрации, проживания или пребывания человека. Впрочем, если человек не имеет возможности прибыть в МСЭК, инвалидность ему может быть установлена на основании направления заочно. Врач направляет во врачебно-консультативную комиссию, а та уже в МСЭК. В ведомстве отмечают: внутренне перемещенным лицам не нужно заключать декларации с выписывающим направление врачом и такие изменения будут действовать еще шесть месяцев после отмены военного положения.
Нет необходимости проходить повторный осмотр МСЭК, чтобы подтвердить инвалидность. Это происходит автоматически. Однако после отмены военного положения такой осмотр необходимо пройти. На это государство отводит шесть месяцев.
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