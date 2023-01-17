В Минздраве рассказали, что делать украинцам, пропустившим бустерную прививку от COVID-19
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В Министерстве здравоохранения Украины призывают позаботиться о профилактике и получить бустерную прививку от коронавирусной инфекции тем, кто еще этого не сделал.
Для этого достаточно записаться в ближайший пункт или вакцинационный центр и получить пропущенную дозу вакцины. В Минздраве отмечают, что вакцинация не защищает от самого инфицирования, но гарантирует, что у человека не будет тяжелого течения болезни.
Все взрослые должны пройти первичный курс прививки против COVID-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами любой другой антиковидной вакцины, разрешенной к применению в Украине. Через пять месяцев после первичного следует получить первую бустерную прививку. Через четыре месяца после этого можно уколоть второй "бустер". Особенно это рекомендуется сделать пожилым и людям с хроническими болезнями.
Для бустерной прививки можно использовать любую из имеющихся вакцин независимо от того, какой вакциной вас прививали перед этим. Для вакцинации не обязательно иметь декларацию с семейным врачом.
Найти ближайший центр или пункт прививки можно по этой ссылке.
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