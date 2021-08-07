В Минздраве прокомментировали слухи о локдауне в сентябре
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что оснований для введения жесткого карантина в начале сентября пока нет
Об этом сообщает Радио Свобода .
По его словам, власть в сентябре не планирует вводить локдаун.
"Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации. Однако говорить о том, что с 4 или 5 сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет ", - сказал Кузин.
Он добавил, что в Украине и в дальнейшем будет действовать адаптивный карантин.
"Адаптивный карантин - это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленные сроки", - пояснил Кузин.
- Напомним, 6 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что при достаточном уровне прививок в Украине могут не вводить локдаун .
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