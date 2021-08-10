В Минздраве позволили вакцинировать вместе с коллективами и родственников работников
Министерство здравоохранения (МЗ) позволило вакцинировать вместе с рабочими коллективами и родственников сотрудников
Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Уже более 2 тыс. коллективов привиты от COVID-19 и защищены от тяжелой формы коронавирусной болезни. За 9 августа 2021 года записалось 17 коллективов (1 472 человека), за весь период - 4 672 коллектива (569 031 человек). Кроме того, мы позволили вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом", - отметил Ляшко.
Министр напомнил, что коллективы, где более 50 работников выразили желание вакцинироваться, могут записаться на прививку по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19.
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