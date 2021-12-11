В Минздраве пояснили, почему не ослабляют карантин, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине не ослабляют противоэпидемические ограничения, чтобы избежать новой вспышки заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщает TCН.
По словам Кузина, несмотря на уменьшение заболеваемости коронавирусом, в Украине пользуются европейским опытом и сразу не ослабляют ограничения, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19.
"При отмене или упрощении карантинных требований там столкнулись с очередной волной коронавируса. Наша задача сейчас - это сдерживание ситуации. Усиление карантина, которое касается преимущественно невакцинированных людей, является необходимой мерой для того, чтобы не допустить очередную COVID-вспышку", - пояснил Кузин.
- В пятницу, 10 декабря, в Украине было лабораторно подтверждено 10 133 новых случая заболевания коронавирусом.
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