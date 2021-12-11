В Минздраве пояснили, почему не ослабляют карантин, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает TCН.

По словам Кузина, несмотря на уменьшение заболеваемости коронавирусом, в Украине пользуются европейским опытом и сразу не ослабляют ограничения, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19.

"При отмене или упрощении карантинных требований там столкнулись с очередной волной коронавируса. Наша задача сейчас - это сдерживание ситуации. Усиление карантина, которое касается преимущественно невакцинированных людей, является необходимой мерой для того, чтобы не допустить очередную COVID-вспышку", - пояснил Кузин.