В Минздраве подсчитали, сколько денег нужно на восстановление больниц, разрушенных оккупантами
Ориентировочная стоимость восстановления разрушенной медицинской инфраструктуры в Украине – более 34 миллиардов гривен
Такую цифру озвучили в Министерстве здравоохранения Украины.
Наибольшие разрушения получили медицинские учреждения в Донецкой области. Российские военные уничтожили в этом регионе 74 больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, аптеки, родовые и т.д. Это не считая заведений здравоохранения во временно оккупированном Мариуполе.
Всего за время полномасштабного вторжения захватчики разрушили в Украине 105 больниц.
- В ночь на 3 июня армия РФ обстреляла поселок Золочев в Харьковской области, ракетой времен СССР была разрушена больница
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