Такую цифру озвучили в Министерстве здравоохранения Украины.

Наибольшие разрушения получили медицинские учреждения в Донецкой области. Российские военные уничтожили в этом регионе 74 больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, аптеки, родовые и т.д. Это не считая заведений здравоохранения во временно оккупированном Мариуполе.

Всего за время полномасштабного вторжения захватчики разрушили в Украине 105 больниц.