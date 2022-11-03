Об этом говорится на официальной странице Минздрава в фейсбуке .

Взрослые люди должны получить первичный курс прививок против COVID-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами любой другой противоковидной вакцины, разрешенной в Украине. Через 5 месяцев после первичного курса всем людям старше 18 лет следует сделать первую бустерную прививку”, - сообщает Минздрав.

Министерство отмечает, если человек сделал прививку более года назад, не стоит проходить курс вакцинации снова. Бустерная вакцина обеспечит защиту от тяжелых проявлений болезни, главное – сделать прививку как можно быстрее.

“Через 4 месяца после первой бустерной прививки пожилым людям и людям с хроническими болезнями необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые могут получить второй бустер”, - добавляют в министерстве.

Адреса и контакты, где можно получить бустерную прививку по ссылке .

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