В Минздраве оценили возможность введения нового локдауна через "Омикрон"

Об этом Кузин рассказал в интервью Суспільному.

По его словам, пока о локдауне речь не идет, но возможно любое развитие событий, в зависимости от ситуации.

"Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все. Но локдаунов пока не ожидаем", - сказал Кузин.

Он добавил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться и какова будет нагрузка на медицинскую систему, нет возможности.