В Минздраве оценили возможность введения нового локдауна через "Омикрон"
Главный санитарный врач Игорь Кузин не исключил, что в Украине придется усиливать карантин из-за нового штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом Кузин рассказал в интервью Суспільному.
По его словам, пока о локдауне речь не идет, но возможно любое развитие событий, в зависимости от ситуации.
"Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все. Но локдаунов пока не ожидаем", - сказал Кузин.
Он добавил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться и какова будет нагрузка на медицинскую систему, нет возможности.
- Напомним, 1 января Игорь Кузин заявил, что во второй половине января и в феврале в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом.
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