Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в фейсбуке.

"С 1 августа в Украине заработал электронный рецепт на антибиотики. В то же время в соцсетях уже распространяются мифы о том, как будет происходить отпуск антибиотиков по новым правилам", - говорится в сообщении.

Минздрав Украины опроверг самые распространенные мифы о продаже антибиотиков.

Миф: Пациент, находящийся на стационарном лечении, не сможет получить антибиотик без электронного рецепта.

Факт: На стационарном лечении пациент имеет гарантированное право на бесплатное обеспечение медикаментами, для их назначения не нужно выписывать рецепт.

Миф: Люди, проживающие в сельской местности, лишены возможности получить рецепт из-за отсутствия достаточного количества семейных врачей на местах.

Факт: Если в сельской местности нет больницы, то во время переходного периода фельдшер может выписать рецепт на антибиотик.

Миф: Волонтеры, которые снабжают медикаментами военных, после запуска е-рецепта не смогут покупать антибактериальные препараты.

Факт: По-прежнему благотворительные фонды и организации смогут закупать лекарственные средства у дистрибьюторов без рецептов.

Миф: Может случиться утечка данных из Электронной системы здравоохранения.

Факт: Электронная система здравоохранения хорошо защищена, это неоднократно подтверждено во время хакерских атак россиян, которые не смогли ее сломать. Доступ к системе имеет только врач с согласия пациента.

Миф: Будет сложно купить антибиотики для животных.

Факт: Как и раньше, лекарства для животных можно приобрести по рецепту ветеринарного врача.

Министерство здравоохранения разрешило выписывать рецепты на антибиотики среднему медицинскому персоналу в селах. До сих пор фельдшер мог только продлить рецепт врача, а медсестры и акушерки вообще не имели такого права.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила , что после внедрения электронного рецепта на антибиотики такой рецепт будет предусмотрен на наркотические и все рецептурные препараты.

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