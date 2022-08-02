В Минздраве опровергли мифы о продаже антибиотиков по новым правилам
После введения продажи антибиотиков по электронным рецептам в социальных сетях появилось много мифов, которые Министерство здравоохранения решило опровергнуть
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в фейсбуке.
"С 1 августа в Украине заработал электронный рецепт на антибиотики. В то же время в соцсетях уже распространяются мифы о том, как будет происходить отпуск антибиотиков по новым правилам", - говорится в сообщении.
Минздрав Украины опроверг самые распространенные мифы о продаже антибиотиков.
Миф: Пациент, находящийся на стационарном лечении, не сможет получить антибиотик без электронного рецепта.
Факт: На стационарном лечении пациент имеет гарантированное право на бесплатное обеспечение медикаментами, для их назначения не нужно выписывать рецепт.
Миф: Люди, проживающие в сельской местности, лишены возможности получить рецепт из-за отсутствия достаточного количества семейных врачей на местах.
Факт: Если в сельской местности нет больницы, то во время переходного периода фельдшер может выписать рецепт на антибиотик.
Миф: Волонтеры, которые снабжают медикаментами военных, после запуска е-рецепта не смогут покупать антибактериальные препараты.
Факт: По-прежнему благотворительные фонды и организации смогут закупать лекарственные средства у дистрибьюторов без рецептов.
Миф: Может случиться утечка данных из Электронной системы здравоохранения.
Факт: Электронная система здравоохранения хорошо защищена, это неоднократно подтверждено во время хакерских атак россиян, которые не смогли ее сломать. Доступ к системе имеет только врач с согласия пациента.
Миф: Будет сложно купить антибиотики для животных.
Факт: Как и раньше, лекарства для животных можно приобрести по рецепту ветеринарного врача.
- Министерство здравоохранения разрешило выписывать рецепты на антибиотики среднему медицинскому персоналу в селах. До сих пор фельдшер мог только продлить рецепт врача, а медсестры и акушерки вообще не имели такого права.
- Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила , что после внедрения электронного рецепта на антибиотики такой рецепт будет предусмотрен на наркотические и все рецептурные препараты.
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