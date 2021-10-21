В Минздраве объяснили, можно ли аллергикам вакцинироваться от коронавируса

Об этом сообщает в Telegram Национальной службы здоровья.

Отмечается, что в настоящее время известно более 20 тыс. аллергенов, но не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией.

"Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо", - говорится в сообщении.

Как отмечается, если у вас аллергия на пищу, домашних животных, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и так далее, то такая аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививку, и с ним можно вакцинироваться.

В случае, если человек не знает, какие именно аллергены вызывают у нее реакцию, можно ознакомиться с составом вакцины. Состав опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра МЗ (www.dec.gov.ua) и на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

"Или спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если у вас аллергия на один из компонентов, то вам не стоит делать прививки этой вакциной", - говорится в сообщении.