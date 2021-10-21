В Минздраве объяснили, можно ли аллергикам вакцинироваться от коронавируса
Граждане Украины, имеющие аллергию, могут вакцинироваться от COVID-19, если их аллергия не связана с реакцией на прививку
Об этом сообщает в Telegram Национальной службы здоровья.
Отмечается, что в настоящее время известно более 20 тыс. аллергенов, но не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией.
"Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо", - говорится в сообщении.
Как отмечается, если у вас аллергия на пищу, домашних животных, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и так далее, то такая аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививку, и с ним можно вакцинироваться.
В случае, если человек не знает, какие именно аллергены вызывают у нее реакцию, можно ознакомиться с составом вакцины. Состав опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра МЗ (www.dec.gov.ua) и на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
"Или спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если у вас аллергия на один из компонентов, то вам не стоит делать прививки этой вакциной", - говорится в сообщении.
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