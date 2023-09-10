В Минздраве объяснили, как распознать суицидальное поведение и помочь человеку

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .

Всемирный день предотвращения суицидов ежегодно отмечается 10 сентября. Эта инициатива начата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью уменьшения количества суицидов и улучшения психического здоровья людей.

В сообщении говорится, что суицид ежегодно приводит к более чем 700 000 смертям во всем мире. Стремительный рост случаев депрессии, тревожности и изоляции, вызванный пандемией COVID-19, а в Украине – еще и войной, сделал эту проблему актуальной.

"По данным ВОЗ, каждые 40 секунд один человек в мире лишает себя жизни. В то же время, по некоторым исследованиям, на каждого взрослого человека, умирающего в результате самоубийства, приходится более 20 тех, кто пытается его совершить. Это означает, что каждые 2 секунды один взрослый совершает попытку самоубийства", - отмечают в ведомстве.

Суицидальное поведение часто возникает во время конфликтов, природных катастроф, актов насилия и жестокости, а также из-за утраты близких и чувства одиночества.

В частности, показатели суицидов высоки среди уязвимых групп, таких как беженцы и мигранты, представители сообщества LGBTI заключенные.

В МОЗ уверены, что многие самоубийства можно предотвратить, если вовремя распознать угрожающие мысли у человека и оказать ему помощь.

Некоторые распространенные признаки в поведении человека могут свидетельствовать о наличии суицидальных мыслей:

появление тревожности, раздражительности, проявления конфликтного поведения, злобы;

отстраненность, избегание контактов с друзьями и семьей;

перепады настроения;

появление рискованного поведения;

изменения сна, нехватка энергии;

отказ от еды или переедание;

негативные реплики о себе;

реплики о невозможности выхода из сложной ситуации;

трудности в преодолении повседневных проблем;

утрата интереса к собственной внешности;

угрозы причинить себе вред или убить себя;

разговоры о смерти или самоубийстве;

подготовка или отправка прощальных сообщений;

разработка планов покончить со своей жизнью;

завершение текущих дел, дарение вещей, составление завещания.

Кроме того, на намерения совершить самоубийство могут указывать и другие неочевидные признаки, такие как: кажущаяся веселость, шутки над собственными эмоциями. Признаки суицидальных мыслей могут быть как завуалированными, так и открытыми. Кто говорит о своих намерениях прямо, а кто делает намеки.



Если у вас есть подозрения на суицидальные мысли у кого-то из вашего близкого окружения, попробуйте открыто с ним поговорить, не стесняясь задавать прямые вопросы. Сделайте попытку донести, что вам не безразлично, что вы заботитесь об этом человеке и что он – не один. Вы не знаете наверняка, что чувствует человек, поэтому можете сказать: "Я не могу представить, как тебе больно, но я хочу попытаться понять".

Старайтесь не осуждать и не критиковать.

Спросите, зачем человек живет и почему хочет умереть.

Попытайтесь поговорить о людях, которые им небезразличны, которые заботятся о них и которым совершение суицида может причинить боль.

Избегайте разговоров о далеком будущем, помогите сосредоточиться на том, как прожить именно этот день.

Поощряйте человека искать помощи и просить о ней – обратиться к врачу или позвонить по телефону на горячую линию поддержки. Помогите найти нужные контакты.

Убедитесь, что человек не остается один и ему не угрожает опасность.

Если человек не хочет говорить, скажите, что вы рядом и готовы вернуться к разговору позже. Однако если вы считаете, что есть прямая угроза жизни человека, вы можете действовать немедленно. Чрезвычайные ситуации с психическим здоровьем следует воспринимать также серьезно, как и с физическим.