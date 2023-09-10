В Минздраве объяснили, как распознать суицидальное поведение и помочь человеку
По случаю Всемирного дня предотвращения суицидов Министерство здравоохранения объяснило, как распознать суицидальное поведение и помочь человеку
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .
Всемирный день предотвращения суицидов ежегодно отмечается 10 сентября. Эта инициатива начата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью уменьшения количества суицидов и улучшения психического здоровья людей.
В сообщении говорится, что суицид ежегодно приводит к более чем 700 000 смертям во всем мире. Стремительный рост случаев депрессии, тревожности и изоляции, вызванный пандемией COVID-19, а в Украине – еще и войной, сделал эту проблему актуальной.
"По данным ВОЗ, каждые 40 секунд один человек в мире лишает себя жизни. В то же время, по некоторым исследованиям, на каждого взрослого человека, умирающего в результате самоубийства, приходится более 20 тех, кто пытается его совершить. Это означает, что каждые 2 секунды один взрослый совершает попытку самоубийства", - отмечают в ведомстве.
Суицидальное поведение часто возникает во время конфликтов, природных катастроф, актов насилия и жестокости, а также из-за утраты близких и чувства одиночества.
В частности, показатели суицидов высоки среди уязвимых групп, таких как беженцы и мигранты, представители сообщества LGBTI заключенные.
В МОЗ уверены, что многие самоубийства можно предотвратить, если вовремя распознать угрожающие мысли у человека и оказать ему помощь.
Некоторые распространенные признаки в поведении человека могут свидетельствовать о наличии суицидальных мыслей:
- появление тревожности, раздражительности, проявления конфликтного поведения, злобы;
- отстраненность, избегание контактов с друзьями и семьей;
- перепады настроения;
- появление рискованного поведения;
- изменения сна, нехватка энергии;
- отказ от еды или переедание;
- негативные реплики о себе;
- реплики о невозможности выхода из сложной ситуации;
- трудности в преодолении повседневных проблем;
- утрата интереса к собственной внешности;
- угрозы причинить себе вред или убить себя;
- разговоры о смерти или самоубийстве;
- подготовка или отправка прощальных сообщений;
- разработка планов покончить со своей жизнью;
- завершение текущих дел, дарение вещей, составление завещания.
Кроме того, на намерения совершить самоубийство могут указывать и другие неочевидные признаки, такие как: кажущаяся веселость, шутки над собственными эмоциями. Признаки суицидальных мыслей могут быть как завуалированными, так и открытыми. Кто говорит о своих намерениях прямо, а кто делает намеки.
Если у вас есть подозрения на суицидальные мысли у кого-то из вашего близкого окружения, попробуйте открыто с ним поговорить, не стесняясь задавать прямые вопросы. Сделайте попытку донести, что вам не безразлично, что вы заботитесь об этом человеке и что он – не один. Вы не знаете наверняка, что чувствует человек, поэтому можете сказать: "Я не могу представить, как тебе больно, но я хочу попытаться понять".
- Старайтесь не осуждать и не критиковать.
- Спросите, зачем человек живет и почему хочет умереть.
- Попытайтесь поговорить о людях, которые им небезразличны, которые заботятся о них и которым совершение суицида может причинить боль.
- Избегайте разговоров о далеком будущем, помогите сосредоточиться на том, как прожить именно этот день.
- Поощряйте человека искать помощи и просить о ней – обратиться к врачу или позвонить по телефону на горячую линию поддержки. Помогите найти нужные контакты.
- Убедитесь, что человек не остается один и ему не угрожает опасность.
Если человек не хочет говорить, скажите, что вы рядом и готовы вернуться к разговору позже. Однако если вы считаете, что есть прямая угроза жизни человека, вы можете действовать немедленно. Чрезвычайные ситуации с психическим здоровьем следует воспринимать также серьезно, как и с физическим.
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