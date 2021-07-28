В Минздраве объяснили, как прививаться тем, кто получил первую дозу за рубежом
Министерство здравоохранения рассказало, как закончить полный курс вакцинации лицам, получившим первую дозу за рубежом
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Отмечается, что в первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу с официальным документом, удостоверяющим данные относительно введения первой дозы препарата против коронавируса за рубежом.
Документ должен соответствовать требованиям:
- Должны быть указаны название препарата, дата, серия, место проведения;
- Документ должен быть заверен медицинским учреждением или врачом, который проводил вакцинациию;
- Должен быть перевод на украинский в произвольной форме.
Затем гражданам необходимо обратиться в ближайший пункт прививки, где будет доступен необходимый препарат.
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