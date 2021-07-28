В Минздраве объяснили, как прививаться тем, кто получил первую дозу за рубежом

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Отмечается, что в первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу с официальным документом, удостоверяющим данные относительно введения первой дозы препарата против коронавируса за рубежом.

Документ должен соответствовать требованиям:

Должны быть указаны название препарата, дата, серия, место проведения;

Документ должен быть заверен медицинским учреждением или врачом, который проводил вакцинациию;

Должен быть перевод на украинский в произвольной форме.

Затем гражданам необходимо обратиться в ближайший пункт прививки, где будет доступен необходимый препарат.