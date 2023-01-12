Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Украины и рассказали, как такие больные могут получить лекарства в три шага.

Шаг 1. Обратиться к семейному врачу.

Если вы потеряли связь со своим врачом или сменили место жительства, можно пойти в ближайшее медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ и записаться на прием к семейному врачу или терапевту.

"Внутри перемещенным украинцам заключать декларацию не обязательно", - подчеркивают в профильном ведомстве.

Шаг 2. Получить у врача рецепт на "Доступное лекарство".

На время действия военного положения врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт. Бумажный врач выпишет, если в медучреждении нет света или у врача нет доступа к Электронной системе здравоохранения.

Шаг 3. Обратиться с рецептом в любую аптеку, которая отпускает препараты по программе "Доступные лекарства" по договору с НСЗУ, и получить их.

Справка. Среди всех заболеваний респираторной системы именно хроническое обструктивное заболевание легких чаще всего приводит к инвалидизации и смерти. Болезнь существенно ухудшает качество жизни, поскольку сопровождается осложненным дыханием, тяжелой одышкой и хроническим кашлем. В Минздраве призывают украинцев бросать курить, ведь курение – одна из основных причин развития хронического обструктивного заболевания легких.