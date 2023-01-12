В Минздраве объяснили, как пациенты с ХОБЛ могут получить свое лекарство бесплатно
Препараты против хронического обструктивного заболевания легких входят в программу "Доступные лекарства", их можно получить бесплатно или с небольшой доплатой
Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения Украины и рассказали, как такие больные могут получить лекарства в три шага.
Шаг 1. Обратиться к семейному врачу.
Если вы потеряли связь со своим врачом или сменили место жительства, можно пойти в ближайшее медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ и записаться на прием к семейному врачу или терапевту.
"Внутри перемещенным украинцам заключать декларацию не обязательно", - подчеркивают в профильном ведомстве.
Шаг 2. Получить у врача рецепт на "Доступное лекарство".
На время действия военного положения врач может выписать как электронный, так и бумажный рецепт. Бумажный врач выпишет, если в медучреждении нет света или у врача нет доступа к Электронной системе здравоохранения.
Шаг 3. Обратиться с рецептом в любую аптеку, которая отпускает препараты по программе "Доступные лекарства" по договору с НСЗУ, и получить их.
Справка. Среди всех заболеваний респираторной системы именно хроническое обструктивное заболевание легких чаще всего приводит к инвалидизации и смерти. Болезнь существенно ухудшает качество жизни, поскольку сопровождается осложненным дыханием, тяжелой одышкой и хроническим кашлем. В Минздраве призывают украинцев бросать курить, ведь курение – одна из основных причин развития хронического обструктивного заболевания легких.
- Где во Львове и области можно получить "Доступное лекарство". Список аптек, близких к дому или работе
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
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